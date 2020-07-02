Абрамовський: Боротьба з промисловим забрудненням, ефективний екологічний контроль — пріоритети Мінекології

Серед пріоритетів роботи міністерства, по-перше, буде боротьба з промисловим забрудненням в усіх його проявах.
Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.
Це запровадження принципу «забруднювач платить» та імплементація Директиви 2010/75/ЄС.
По-друге, реформування системи управління відходами і впровадження Директиви 98/26/ЄС.
«Ми наближаємо українське законодавство до європейського і будемо робити це швидкими кроками. До кінця року плануємо завершити цей процес шляхом прийняття Верховною Радою рамкового Закону. Вже сьогодні напрацьовуємо секторальні законопроекти для наведення ладу у сфері поводження з відходами», — зауважив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.
По-третє, реформування та збільшення ефективності державного екологічного контролю. Насамперед, подолання корупції у цій сфері. Також буде переглянуто існуючі моделі ведення лісового, рибного господарства, управління природними ресурсами, в тому числі, надрами.
Міністр наголосив на важливості цифровізації екологічних послуг і процесів та підкреслив, що актуальним питанням залишається маловоддя і управління водними ресурсами.