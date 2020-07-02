Абрамовський: Боротьба з промисловим забрудненням, ефективний екологічний контроль — пріоритети Мінекології

Обновлено: Июль 02, 2020. Тэги: , ,

Абрамовський: Боротьба з промисловим забрудненням, ефективний екологічний контроль — пріоритети Мінекології

Серед пріоритетів роботи міністерства, по-перше, буде боротьба з промисловим забрудненням в усіх його проявах.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Це запровадження принципу «забруднювач платить» та імплементація Директиви 2010/75/ЄС.

По-друге, реформування системи управління відходами і впровадження Директиви 98/26/ЄС.

«Ми наближаємо українське законодавство до європейського і будемо робити це швидкими кроками. До кінця року плануємо завершити цей процес шляхом прийняття Верховною Радою рамкового Закону. Вже сьогодні напрацьовуємо секторальні законопроекти для наведення ладу у сфері поводження з відходами», — зауважив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

По-третє, реформування та збільшення ефективності державного екологічного контролю. Насамперед, подолання корупції у цій сфері. Також буде переглянуто існуючі моделі ведення лісового, рибного господарства, управління природними ресурсами, в тому числі, надрами.
Міністр наголосив на важливості цифровізації екологічних послуг і процесів та підкреслив, що актуальним питанням залишається маловоддя і управління водними ресурсами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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