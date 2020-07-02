Суд дозволив «Укрнафті» не платити державі дивіденди за 2018 рік

Шостий апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу уряду та залишив без змін рішення, яким було задоволено позов «Укрнафти» до кабміну щодо несплати підприємством 90% від прибутку при виплаті дивідендів за 2018 рік.

50%+1 акція «Укрнафти» належить «Нафтогазу», ще 42% — структурам Ігоря Коломойського та його партнерів, нагадали на сайті «Фінанси та економіка».

«24 червня 2020 року шостий апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу кабміну та залишив без змін вказану ухвалу суду першої інстанції від 19.02.2020″, — йдеться у повідомленні.

Прибуток «Укрнафти» за 2018 рік — 6,44 млрд грн. Таким чином, на виплату дивідендів мало бути спрямовано 5,8 млрд грн, з яких 2,9 млрд грн повинні були б надійти в держбюджет.

Суд першої інстанції зауважив, що, визначивши «дивідендний» норматив для “Укрнафти” на рівні 90% чистого прибутку, Кабмін залишив поза увагою, що відповідно до фінансової звітності підприємства, його непокритий збиток (11,16 млрд грн) і податковий борг (9,14 млрд грн) за підсумками 2018 року перевищували задекларований чистий прибуток.

Також суд вирішив, що уряд при прийнятті постанову №364 «не дотримався принципу рівності господарських товариств перед законом», оскільки для деяких держпідприємств був встановлений нижчий норматив виплати дивідендів.

Нагадаємо, у 2019 році Генпрокуратура подала позов до «Укрнафти» до стягнення 1,5 млрд грн пені за несвоєчасну сплату дивідендів (справа №910/10890/19).

Читайте в «Терміналі» ще, починаючи з грудня 2019 року, «Укрнафта» отримала близько 774 млн грн. в рахунок погашення дебіторської заборгованості за поставлену в 2015 році нафту.