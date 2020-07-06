Саудовская Аравия пригрозила ценовой войной на нефтерынке

Саудовская Аравия пригрозила разжечь ценовую войну на нефтяном рынке, если члены соглашения ОПЕК+ не компенсируют объемы сокращений по добыче, обязательства по которым они не выполнили ранее.

Об этом сообщили информированные источники, пишет АНГИ.

По их словам, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в последние недели выдвинул ультиматум, попросив Анголу и Нигерию представить подробные планы по дополнительным сокращениям, которые компенсируют невыполненные ими обязательства в первые месяцы действия соглашения.

Как сообщает Интерфакс, жесткая позиция фактического лидера ОПЕК может привести к новым проблемам в Организации стран-экспортеров нефти. Это происходит спустя несколько месяцев после того, как Саудовская Аравия вела ценовую войну с давней союзницей на рынке нефти, Россией, из-за разногласий по поводу того, как обеспечивать нефтью мировые рынки во время распространения коронавируса.

Это решение, принятое в начале марта, вызвало немедленный обвал цен на нефть, которые упали на 25% в США — до их самого низкого уровня с 2016 года. Резкий крах заставил Саудовскую Аравию, Ирак, Нигерию и другие нефтедобывающие страны задуматься о сокращении бюджета, в то время как производители в США начали сокращаться свои расходы. В апреле саудиты и россияне решили свои разногласия, присоединившись к усилиям 23 стран по сокращению производства на 10% для повышения цен. Альянс продлил соглашение 6 июня.

Во время видеоконференции министерского комитета ОПЕК+ 18 июня министр энергетики Саудовской Аравии дал понять, что королевство будет продавать свою нефть со скидкой, чтобы «подорвать» Анголу и Нигерию, после того, как представители их делегаций заявили, что они не готовы принять конкретные меры по ограничению, говорят делегаты. «Мы знаем, кто ваши клиенты», — приводят собеседники издания слова принца.

Министерство нефти Анголы и министр нефти Нигерии Тимипре Сильва не ответили на просьбы о комментариях. Пресс-секретарь министерства энергетики Саудовской Аравии заявил, что не может немедленно это прокомментировать.

Ангола и Нигерия в основном продают свою легкую и дорогую нефть в Китай и Индию. На эти рынки относительно легко воздействовать, ценовую войну в Китае будет тяжело удержать, и она может легко повлиять на мировые цены, отмечает издание.

Цены на нефть восстановились после разгромного падения в апреле, но остаются относительно низкими. В последние дни Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что африканские производители окажутся в числе наиболее пострадавших из-за низких цен на нефть после многих лет недостатка инвестиций и перерасхода.

«Если цены на нефть сохранятся в диапазоне $30-40 за баррель, африканским экспортерам нефти придется столкнуться с трудными бюджетными проблемами», — сказал Абебе Аэмро Селассие, директор африканского департамента фонда на конференции во вторник.

После саудовско-российской размолвки отношения в рамках ОПЕК остались напряженными. Министр нефти Анголы Диамантино Азеведо отказался отвечать на звонки принца Абдулазиза и отказался присутствовать на встрече 18 июня после того, как саудиты запретили африканскому коллеге участвовать во встрече в прошлом году, сообщили делегаты. Когда он послал своего советника на веб-конференцию, министр энергетики Саудовской Аравии сказал последнему, что ему не разрешено присутствовать, сказали они.

Ссора особенно проблематична, потому что Ангола собирается возглавить ОПЕК в следующем году в рамках ротации председательства, сказал один из делегатов.

В попытке восстановить отношения принц Абдулазиз теперь обращается за помощью к своему младшему брату, наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бен Сальману. В понедельник наследный принц позвонил нигерийскому президенту Мохаммаду Бухари и попросил его помочь примирению с Анголой, сообщили делегаты. Официальное агентство Саудовской Аравии Саудовской SPA отметило, что оба они обсуждали соглашение ОПЕК+, но не сообщили подробностей.