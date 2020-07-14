Генсек ОПЕК: рынок нефти приближается к достижению баланса

Обновлено: Июль 14, 2020. Тэги: , , ,

Генсек ОПЕК: рынок нефти приближается к достижению баланса

Постепенный рост спроса на нефть по мере того, как страны смягчают карантин, и рекордные сокращения добычи ОПЕК и союзниками приближают рынок нефти к балансу.

Об этом сказал  генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, пишет Reuters.
“Эти тренды спроса и предложения помогают нам шаг за шагом приближаться к достижению сбалансированного рынка”, — сказал Баркиндо в ходе выступления в режиме онлайн.

Ранее «Терминал» писал, Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) встретится 15 июля, чтобы обсудить возможный дефицит нефти на рынке и оперативную реакцию альянса. Днем ранее состоится заседание технического комитета экспертов ОПЕК+ (JTC).

«Обсуждение возможного дефицита на рынке входит в планы предстоящего заседания. Неформальные обсуждения участников альянса сводятся к тому, что в случае дефицита необходимо оперативно на это среагировать. Такой консенсус есть, и этот пункт (о дефиците – ред.) будет обсужден на предстоящем заседании с большой долей вероятности», — сообщил собеседник агентства.По его словам, все участники альянса склонны к тому, что «в случае наличия такой проблемы будет очень важна быстрая реакция сторон».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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