Генсек ОПЕК: рынок нефти приближается к достижению баланса
Обновлено: Июль 14, 2020. Тэги: Баркіндо, М. Баркиндо, Нефть, ОПЕК
Постепенный рост спроса на нефть по мере того, как страны смягчают карантин, и рекордные сокращения добычи ОПЕК и союзниками приближают рынок нефти к балансу.
Об этом сказал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, пишет Reuters.
“Эти тренды спроса и предложения помогают нам шаг за шагом приближаться к достижению сбалансированного рынка”, — сказал Баркиндо в ходе выступления в режиме онлайн.
Ранее «Терминал» писал, Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) встретится 15 июля, чтобы обсудить возможный дефицит нефти на рынке и оперативную реакцию альянса. Днем ранее состоится заседание технического комитета экспертов ОПЕК+ (JTC).
«Обсуждение возможного дефицита на рынке входит в планы предстоящего заседания. Неформальные обсуждения участников альянса сводятся к тому, что в случае дефицита необходимо оперативно на это среагировать. Такой консенсус есть, и этот пункт (о дефиците – ред.) будет обсужден на предстоящем заседании с большой долей вероятности», — сообщил собеседник агентства.По его словам, все участники альянса склонны к тому, что «в случае наличия такой проблемы будет очень важна быстрая реакция сторон».