Генсек ОПЕК: рынок нефти приближается к достижению баланса

Постепенный рост спроса на нефть по мере того, как страны смягчают карантин, и рекордные сокращения добычи ОПЕК и союзниками приближают рынок нефти к балансу.



Об этом сказал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, пишет Reuters.

“Эти тренды спроса и предложения помогают нам шаг за шагом приближаться к достижению сбалансированного рынка”, — сказал Баркиндо в ходе выступления в режиме онлайн.