НКРЕКП ухвалила рішення про зниження «зеленого» тарифу на електроенергію

Регулятор на засіданні 1 серпня ухвалив рішення про зниження «зеленого» тарифу на електроенергію.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

«Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє, що 1 серпня 2020 року відбулося засідання Комісії у формі відкритого слухання, на якому було ухвалено рішення прийняти постанову НКРЕКП «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб’єктів господарювання» (з 01 серпня 2020 року)», — йдеться у повідомленні.

За результатами цього засідання рішення НКРЕКП буде оформлено постановою, оприлюднено на офіційному вебсайті та в «Інформаційному бюлетені НКРЕКП», а також розміщено в Системі інформаційно-правового забезпечення «Ліга:Закон»та Юридичній інформаційно-пошуковій системі «Законодавство».

«Термінал» писав, під час засідання Антикризового енергетичного штабу в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець розповіла про плани Міністерства щодо реалізації положень закону про удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.