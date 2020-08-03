НКРЕКП ухвалила рішення про зниження «зеленого» тарифу на електроенергію

Обновлено: Август 03, 2020. Тэги: , ,

НКРЕКП ухвалила рішення про зниження «зеленого» тарифу на електроенергію

Регулятор на засіданні 1 серпня ухвалив рішення про зниження «зеленого» тарифу на електроенергію.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

«Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє, що 1 серпня 2020 року відбулося засідання Комісії у формі відкритого слухання, на якому було ухвалено рішення прийняти постанову НКРЕКП «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб’єктів господарювання» (з 01 серпня 2020 року)», — йдеться у повідомленні.

За результатами цього засідання рішення НКРЕКП буде оформлено постановою, оприлюднено на офіційному вебсайті та в «Інформаційному бюлетені НКРЕКП», а також розміщено в Системі інформаційно-правового забезпечення «Ліга:Закон»та Юридичній інформаційно-пошуковій системі «Законодавство».

«Термінал» писав, під час засідання Антикризового енергетичного штабу в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець розповіла про плани Міністерства щодо реалізації положень закону про удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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