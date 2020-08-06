Уряд впорядкував облік втрат нафтопродуктів

Обновлено: Август 06, 2020. Тэги: , ,

Уряд впорядкував облік втрат нафтопродуктів

Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про затвердження норм втрат нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортування».

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначеним документом впорядковано облік втрат нафтопродуктів під час приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортування автомобільним, залізничним, морським і річковим та трубопровідним транспортом.

Через відсутність в Україні нормативно-правового регулювання цього питання, суб’єкти господарювання, які працюють з нафтопродуктами, зазнають значних фінансових збитків. Це зумовлено потребою сплачувати акцизний податок та податок на додану вартість нафтопродуктів, втрачених у процесі здійснення операцій з ними, що переважно пов’язано з природною властивістю таких речовин – летючістю.

Відсутність обліку втрат призводить до безпідставної матеріальної відповідальності посадових осіб підприємств та негативно впливає на фінансовий стан цих компаній у цій галузі. Зокрема, це стосується підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України, Міністерства оборони України та інших споживачів нафтопродуктів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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