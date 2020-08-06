Уряд впорядкував облік втрат нафтопродуктів

Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про затвердження норм втрат нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортування».
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.
Зазначеним документом впорядковано облік втрат нафтопродуктів під час приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортування автомобільним, залізничним, морським і річковим та трубопровідним транспортом.
Через відсутність в Україні нормативно-правового регулювання цього питання, суб’єкти господарювання, які працюють з нафтопродуктами, зазнають значних фінансових збитків. Це зумовлено потребою сплачувати акцизний податок та податок на додану вартість нафтопродуктів, втрачених у процесі здійснення операцій з ними, що переважно пов’язано з природною властивістю таких речовин – летючістю.
Відсутність обліку втрат призводить до безпідставної матеріальної відповідальності посадових осіб підприємств та негативно впливає на фінансовий стан цих компаній у цій галузі. Зокрема, це стосується підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України, Міністерства оборони України та інших споживачів нафтопродуктів.