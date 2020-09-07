Энергоатом будет наращивать сотрудничество с Westinghouse

3-4 сентября в Киеве глава ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин и управляющий директор Westinghouse Electric Sweden AB Азиз Даг провели переговоры, во время которых обсудили углубление сотрудничества в сфере поставок ядерного топлива.

Сообщает Энергоатом.

Азиз Даг напомнил, что сейчас топливо Westinghouse используется уже на шести энергоблоках украинских АЭС, причем три энергоблока работают исключительно на этом топливе. «Мы уже можем уверенно говорить, что оно демонстрирует превосходные эксплуатационные характеристики и хорошие экономические показатели. Такого же мнения придерживаются и украинские специалисты. В частности, недавно главный инженер Запорожской АЭС высоко оценил эксплуатационные характеристики тепловыделяющих сборок Westinghouse», – добавил представитель компании.

По его убеждению, такие результаты эксплуатации топлива Westinghouse на украинских атомных электростанциях дают возможность прогнозировать, что к 2025 году количество энергоблоков, в активные зоны которых будет загружено исключительно это топливо, увеличится.

Азиз Даг также обратил внимание на то, что кроме поставки топлива для украинских АЭС существует еще целый ряд направлений, перспективных для сотрудничества между НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse Electric Sweden AB, по которым тоже ведется работа. В частности, среди таких направлений достройка 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

«Мы убеждены, что атомная генерация должна и в будущем оставаться важной составляющей мировой энергетики в целом и украинского энергетического микса в частности. Но, как и во всем мире, энергоблоки украинских АЭС постепенно стареют, и придет время, когда их придется выводить из эксплуатации. Поэтому надо помнить, что атомные энергоблоки строятся не за один год и для того, чтобы в будущем сохранить потенциал украинской атомной генерации, нужно уже сейчас работать над вопросом замещения генерирующих мощностей, которые будут выводиться из эксплуатации, – отметил представитель Westinghouse Electric Sweden AB. – Что касается третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС, к вопросу достройки которых Энергоатом недавно вернулся, то мы готовы присоединиться не только к обеспечению этих блоков ядерным топливом, но и к поставкам для них такого оборудования, как автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУТП), и другого. В принципе Westinghouse готов откликнуться на любые потребности Энергоатома, которые могут возникнуть при строительстве новых энергоблоков».

Ранее «Терминал» писал, что общая сумма финансовых потерь Энергоатома за I полугодие составила около 10 млрд грн.