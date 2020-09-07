Энергоатом будет наращивать сотрудничество с Westinghouse

Обновлено: Сентябрь 07, 2020. Тэги: , , ,

Энергоатом будет наращивать сотрудничество с Westinghouse

3-4 сентября в Киеве глава ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин и управляющий директор Westinghouse Electric Sweden AB Азиз Даг провели переговоры, во время которых обсудили углубление сотрудничества в сфере поставок ядерного топлива.

Сообщает Энергоатом.

Азиз Даг напомнил, что сейчас топливо Westinghouse используется уже на шести энергоблоках украинских АЭС, причем три энергоблока работают исключительно на этом топливе. «Мы уже можем уверенно говорить, что оно демонстрирует превосходные эксплуатационные характеристики и хорошие экономические показатели. Такого же мнения придерживаются и украинские специалисты. В частности, недавно главный инженер Запорожской АЭС высоко оценил эксплуатационные характеристики тепловыделяющих сборок Westinghouse», – добавил представитель компании.

По его убеждению, такие результаты эксплуатации топлива Westinghouse на украинских атомных электростанциях дают возможность прогнозировать, что к 2025 году количество энергоблоков, в активные зоны которых будет загружено исключительно это топливо, увеличится.

Азиз Даг также обратил внимание на то, что кроме поставки топлива для украинских АЭС существует еще целый ряд направлений, перспективных для сотрудничества между НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse Electric Sweden AB, по которым тоже ведется работа. В частности, среди таких направлений достройка 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

«Мы убеждены, что атомная генерация должна и в будущем оставаться важной составляющей мировой энергетики в целом и украинского энергетического микса в частности. Но, как и во всем мире, энергоблоки украинских АЭС постепенно стареют, и придет время, когда их придется выводить из эксплуатации. Поэтому надо помнить, что атомные энергоблоки строятся не за один год и для того, чтобы в будущем сохранить потенциал украинской атомной генерации, нужно уже сейчас работать над вопросом замещения генерирующих мощностей, которые будут выводиться из эксплуатации, – отметил представитель Westinghouse Electric Sweden AB. – Что касается третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС, к вопросу достройки которых Энергоатом недавно вернулся, то мы готовы присоединиться не только к обеспечению этих блоков ядерным топливом, но и к поставкам для них такого оборудования, как автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУТП), и другого. В принципе Westinghouse готов откликнуться на любые потребности Энергоатома, которые могут возникнуть при строительстве новых энергоблоков».

Ранее «Терминал» писал, что общая сумма финансовых потерь Энергоатома за I полугодие составила около 10 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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