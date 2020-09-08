Fitch понизило долгосрочные прогнозы цен на эталонные сорта нефти

Обновлено: Сентябрь 08, 2020. Тэги: , ,

Fitch понизило долгосрочные прогнозы цен на эталонные сорта нефти

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело с понижением долгосрочные прогнозы цен на нефть Brent и WTI.

Передает Investing.

Так, прогноз стоимости Brent на 2022 год понижен до $50 за баррель с ожидавшихся ранее $53 за баррель, прогноз на долгосрочную перспективу — до $53 за баррель с $55 за баррель.

Для WTI прогноз цены на 2022 год понижен до $47 за баррель с $50 за баррель, на долгосрочную перспективу — до $50 за баррель с $52 за баррель.

Новые прогнозы учитывают такие факторы, как наличие существенного объема недоиспользованных производственных мощностей, затягивание периода сохранения высоких запасов нефти из-за пандемии коронавируса, а также снижение себестоимости добычи и долгосрочную трансформацию энергетического сектора, отмечают эксперты агентства.

Прогнозы снижены, несмотря на то, что цены на нефть выросли от минимумов, зафиксированных ранее в этом году, больше, чем ожидалось, «благодаря решительному сокращению добычи странами ОПЕК+, смягчению карантинных мер и восстановлению экономической активности», отмечают в Fitch.

Прогноз средней стоимости нефти Brent на 2020 год повышен до $41 за баррель с $35 за баррель, на 2021 — оставлен на уровне $45 за баррель. Кроме того, впервые опубликован прогноз на 2023 год — $53 за баррель.

В случае WTI прогноз средней цены на текущий год увеличен до $38 за баррель с $32 за баррель, на следующий — оставлен на уровне $42 за баррель. Прогноз стоимости WTI на 2023 год — $50 за баррель.

Ранее «Терминал» писал, что Fitch погіршив рейтинг “В” Нафтогазу з “позитивного” на “стабільний”.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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