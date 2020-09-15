МЭА ухудшило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз снижения спроса на нефть в текущем году с 8,1 млн баррелей в сутки до 8,4 млн б/с, говорится в свежем отчете.

Передает Интерфакс.

«Увеличение числа случаев заболеваний COVID-19 во многих странах, локальные меры изоляции, продолжающая дистанционная работа и слабый сектор авиаперевозок привели к пересмотру наших оценок спроса на третий и четвертый кварталы в сторону понижения на 0,1 и 0,6 млн баррелей в день соответственно», — говорится в отчете.

«В 2021 году спрос вырастет на 5,5 млн баррелей в сутки. Китай продолжает уверенно восстанавливаться, в то время как Индия снова демонстрирует слабость», — пишет МЭА.

Аналитики агентства также отмечают, что мировые поставки нефти в августе выросли на 1,1 млн б/с — до 91,7 млн б/с по мере ослабления квот ОПЕК+, но это все равно было на 9,3 млн б/с меньше, чем годом ранее.

«После двух месяцев роста восстановление в странах, не участвующих в сделке ОПЕК+, в августе застопорилось. Добыча в США упала на 0,4 млн баррелей в день из-за урагана «Лаура», вызвавшего аварийные остановки. Ожидается, что в 2020 году общий объем поставок из стран не-ОПЕК сократится на 2,6 млн баррелей в сутки, а в следующем году ожидается небольшое восстановление на 0,5 млн баррелей в сутки», — прогнозирует МЭА.

Ранее «Терминал» писал, что спрос на нефть в 2021 году рекордно вырастет, — МЭА.