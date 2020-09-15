МЭА ухудшило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году

Обновлено: Сентябрь 15, 2020. Тэги: , ,

МЭА ухудшило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз снижения спроса на нефть в текущем году с 8,1 млн баррелей в сутки до 8,4 млн б/с, говорится в свежем отчете.

Передает Интерфакс.

«Увеличение числа случаев заболеваний COVID-19 во многих странах, локальные меры изоляции, продолжающая дистанционная работа и слабый сектор авиаперевозок привели к пересмотру наших оценок спроса на третий и четвертый кварталы в сторону понижения на 0,1 и 0,6 млн баррелей в день соответственно», — говорится в отчете.

«В 2021 году спрос вырастет на 5,5 млн баррелей в сутки. Китай продолжает уверенно восстанавливаться, в то время как Индия снова демонстрирует слабость», — пишет МЭА.

Аналитики агентства также отмечают, что мировые поставки нефти в августе выросли на 1,1 млн б/с — до 91,7 млн б/с по мере ослабления квот ОПЕК+, но это все равно было на 9,3 млн б/с меньше, чем годом ранее.

«После двух месяцев роста восстановление в странах, не участвующих в сделке ОПЕК+, в августе застопорилось. Добыча в США упала на 0,4 млн баррелей в день из-за урагана «Лаура», вызвавшего аварийные остановки. Ожидается, что в 2020 году общий объем поставок из стран не-ОПЕК сократится на 2,6 млн баррелей в сутки, а в следующем году ожидается небольшое восстановление на 0,5 млн баррелей в сутки», — прогнозирует МЭА.

Ранее «Терминал» писал, что спрос на нефть в 2021 году рекордно вырастет, — МЭА.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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