Міненерго не підвищуватиме цін на електроенергію для населення

Обновлено: Сентябрь 29, 2020. Тэги: ,

Міненерго не підвищуватиме цін на електроенергію для населення

У Міністерстві енергетики заявляють, що інформація щодо підвищення тарифів на електричну енергію для населення з 1 жовтня є недостовірною.

Відповідне повідомлення розміщене на сайті Міненерго.

«В засобах масової інформації поширюється недостовірна інформація щодо підвищення тарифів на електричну енергію для населення з 1 жовтня поточного року. Міненерго та уряд неодноразово наголошували, що в умовах складної соціально-економічної ситуації ціна електричної енергії для населення до кінця поточного року залишатиметься незмінною», — йдеться у повідомленні.

У Міненерго наголошують, що тарифи на електроенергію, що відпускаються населенню, встановлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26.02.2015 № 220. Згідно з цією постановою, ціна на електричну енергію становить (з ПДВ): до 100 кВт/год – 90 коп. за кВт/год, понад 100 кВт/год – 168 коп. за кВт/год.

«Збереження фіксованого пільгового тарифу на електричну енергію для населення в умовах нової моделі ринку електричної енергії здійснюється в рамках механізму ПСО, який було запроваджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» (із змінами) «, — додали в міністерстві.

Також у Міненерго наголосили, що ціна на електричну енергію для населення в Україні не переглядалася з 2017 року і наразі є найнижчою серед усіх країн Європи. В тому числі – в 1,2-2 рази нижчою ніж в сусідніх з Україною країнах.

Читайте в «Терміналі» ще, у Міністерстві енергетики відбулося позапланове засідання аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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