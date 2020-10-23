Нефть Brent подешевела до $42 за баррель

Обновлено: Октябрь 23, 2020. Тэги: , , , , , ,

Нефть Brent подешевела до $42 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в пятницу утром в ходе торгов изменились в цене до 42,42 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,09%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,58 доллара за баррель, потеряв 0,15%.

Нефтяные цены снижаются сегодня и могут завершить неделю в небольшом минусе, пишет «Investing.com».

Оптимизм инвесторов относительно возможного принятия нового пакета стимулирующих мер в США в ближайшее время омрачает угроза, которую представляет возобновившийся рост числа заражений коронавирусом для спроса на энергоносители, пишет Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:42 мск составила $42,31 за баррель, что на $0,15 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,73 (1,8%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $40,46 за баррель, что на $0,18 (0,44%) ниже уровня предыдущей сессии. Накануне они подорожали на $0,61 (1,5%).

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сказала в четверг, что соглашение по поводу новых стимулов «уже на подходе». Она также добавила: «Если бы мы не добивались прогресса, я бы не потратила на эти обсуждения и пяти секунд». Пелоси выразила уверенность в желании обеих сторон прийти к соглашению.

Между тем она отметила, что стороны еще должны урегулировать разногласия относительно ряда ключевых вопросов, и предупредила, что процесс написания и одобрения законопроекта может занять «какое-то время».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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