Нефть Brent подешевела до $42 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в пятницу утром в ходе торгов изменились в цене до 42,42 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,09%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,58 доллара за баррель, потеряв 0,15%.

Нефтяные цены снижаются сегодня и могут завершить неделю в небольшом минусе, пишет «Investing.com».

Оптимизм инвесторов относительно возможного принятия нового пакета стимулирующих мер в США в ближайшее время омрачает угроза, которую представляет возобновившийся рост числа заражений коронавирусом для спроса на энергоносители, пишет Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:42 мск составила $42,31 за баррель, что на $0,15 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,73 (1,8%).

Цена фьючерсов на на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $40,46 за баррель, что на $0,18 (0,44%) ниже уровня предыдущей сессии. Накануне они подорожали на $0,61 (1,5%).

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сказала в четверг, что соглашение по поводу новых стимулов «уже на подходе». Она также добавила: «Если бы мы не добивались прогресса, я бы не потратила на эти обсуждения и пяти секунд». Пелоси выразила уверенность в желании обеих сторон прийти к соглашению.

Между тем она отметила, что стороны еще должны урегулировать разногласия относительно ряда ключевых вопросов, и предупредила, что процесс написания и одобрения законопроекта может занять «какое-то время».