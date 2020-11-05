Минэнерго согласовало прогнозный баланс производства электроэнергии на 2021 год

Министерство энергетики Украины согласовало прогнозную величину производства электроэнергии НАЭК «Энергоатом» на 2021 на уровне 75,233 млрд кВт-ч.

Сообщает Энергоатом.

Совещание, на котором представили основные показатели прогнозного баланса электрической энергии на 2021 год, состоялось в Минэнерго 4 ноября за участием и.о. министра Ольги Буславець, руководства энергогенерирующих компаний, НЭК «Укрэнерго», НКРЕКП и других представителей отрасли.

Предложенная НАЭК «Энергоатом» прогнозная величина производства электроэнергии на 2021 год учитывает необходимость увеличения сроков ремонтов на энергоблоках АЭС для выполнения в следующем году значительного объема мероприятий Комплексной программы повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины (КСПБ).

В то же время в НАЭК «Энергоатом» отмечают, что Компания способна обеспечить производство до 95 млрд кВт-ч электроэнергии в год при наличии спроса со стороны энергосистемы Украины.

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