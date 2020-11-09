МЭА прогнозирует снижение спроса на нефть

Новые ограничительные меры в Европе, направленные на сдерживание роста числа случаев COVID-19, как ожидается, ухудшат прогноз глобального спроса на нефть.

Об этом сообщил чиновник Международного энергетического агентства (МЭА), пишет «Investung.com».

Влияние, вероятно, будет менее сильным, чем во время предыдущего локдауна ранее в этом году, сказал Рейтер Кейсуке Садамори, директор по энергетическим рынкам и безопасности МЭА.

«На карантине значительные части европейского континента. Это, безусловно, работает в сторону снижения (прогноза)», — сказал Садамори в интервью. В то же время он не сказал, что агентство официально понизит прогноз.

«Мы, безусловно, ожидаем, что на этот раз будет менее сильное влияние, чем во время последнего локдауна… На этот раз школы открыты, и некоторые магазины все еще открыты».

МЭА в октябре сохранило практически неизменным прогноз спроса на нефть в 2020 и 2021 году, однако это было еще перед введением ограничительных мер в Германии, Франции и Великобритании.

«Терминал» писал, Мировые инвестиции в энергетику в 2020 году сократятся на одну пятую (20%) или почти на 400 миллиардов долларов по сравнению с 2019 годом в связи с пандемией COVID-19, что станет самым крупным снижением за всю историю.