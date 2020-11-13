Енергоатом подав фінансовий план на 2021 рік

Обновлено: Ноябрь 13, 2020. Тэги: ,

Енергоатом подав фінансовий план на 2021 рік

НАЕК «Енергоатом» подала до Міненерго фінансовий план на 2021 рік. У разі його затвердження компанія зможе отримати прибуток, що дасть змогу розрахуватися з боргами та продовжити реалізацію важливих технічних і соціальних проєктів.

Повідомляє Енергоатом.

Фінансовий план ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2021 рік розраховано за умови продажу 100% продукції Енергоатома на всіх сегментах ринку електричної енергії.

Фінансовим планом ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2021 рік (відповідно до Прогнозного балансу, затвердженого Міністерством енергетики України 4 листопада 2020 року) передбачено відпуск 69 923 млн кВт-год електроенергії АЕС, що на 1 418 млн кВт-год менше прогнозного показника у 2020 році.

Водночас чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) передбачено в обсязі 78 046,9 млн грн, що на 31 385,9 млн грн, або 67,3%, більше прогнозного показника на 2020-й.

Фінплан ДП «НАЕК «Енергоатом» на наступний рік передбачає сплату податків та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів на загальну суму 23 715,8 млн грн, що на 9 876,1 млн грн, або 71,4%, більше прогнозного показника на 2020 рік.

Внаслідок суттєвого збільшення доходів також планується отримати прибуток від операційної діяльності за показником EBITDA 32 675,7 млн грн, що майже втричі більше порівняно з прогнозом на 2020 рік.

Збільшення чистого фінансового результату діяльності Енергоатома у 2021 році дасть змогу виконати всі ключові фінансові ковенанти, які є обов’язковою передумовою фінансування інвестиційних програм в міжнародних фінустановах.

Отриманий прибуток компанія планує спрямувати на реалізацію пріоритетних проєктів з капітальних інвестицій, добудови стратегічних об’єктів та виконання інвестиційних програм.

На соціальний розвиток компанії та міст-супутників АЕС проєктом фінансового плану у 2021 році передбачено 859,5 млн грн, що на 175,8 млн грн більше, ніж у 2020 році.

Наразі НАЕК «Енергоатом» очікує на погодження документа Міністерством енергетики.

Раніше Термінал писав, що НАЭК «Энергоатом» планирует достроить два энергоблока Хмельницкой АЭС в 2026 году.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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