Нафтогаз інвестуватиме в освоєння чорноморського шельфу $40 мільйонів за перший рік

Обновлено: Ноябрь 26, 2020. Тэги: , ,

Нафтогаз інвестуватиме в освоєння чорноморського шельфу $40 мільйонів за перший рік
Нафтогаз вважає, що інвестиції вже в перший рік робіт на чорноморському шельфі можуть сягнути до 40 млн дол.

Про це йдеться у повідомленні Нафтогазу у Фейсбуці.

«Сьогодні уряд ухвалив важливе рішення: доручив Нафтогазу провести геологічне вивчення української частини Чорноморського шельфу та надав компанії право на отримання спеціальних дозволів на освоєння нафтогазових ділянок на морі. Ми, зі своєї сторони, налаштовані рішуче і готові у найкоротші терміни розпочинати сейсмічні дослідження на морі, після вирішення офіційних процедур. Відповідно до попередніх розрахунків, інвестиції вже перший рік робіт на шельфі можуть сягнути до $40 млн», — ідеться у повідомленні.

Нафтогаз зазначає, що повинен знайти і поставити на баланс запаси газу в межах шельфу. Компанія завляє, що саме на морській території зосереджені найбільші ресурси газу нашої країни – 1-2 трлн кубометрів, а в перспективі це означає можливість видобутку до 10 млрд кубометрів на рік.

«Після отримання результатів геологічних досліджень, які планує виконати Нафтогаз, і зняття наявних ризиків, можна розраховувати на зростання вартості цього активу. Це означає можливість залучення міжнародних інвесторів, і при цьому – на кращих для України умовах. Ми впевнені, що перед Україною відкриваються потужні перспективи на шельфі. Це підтверджують успіхи наших сусідів – Туреччини та Румунії, у Чорному морі», — зазначили у Нафтогазі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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