Нафтогаз інвестуватиме в освоєння чорноморського шельфу $40 мільйонів за перший рік

Нафтогаз вважає, що інвестиції вже в перший рік робіт на чорноморському шельфі можуть сягнути до 40 млн дол.

Про це йдеться у повідомленні Нафтогазу у Фейсбуці.

«Сьогодні уряд ухвалив важливе рішення: доручив Нафтогазу провести геологічне вивчення української частини Чорноморського шельфу та надав компанії право на отримання спеціальних дозволів на освоєння нафтогазових ділянок на морі. Ми, зі своєї сторони, налаштовані рішуче і готові у найкоротші терміни розпочинати сейсмічні дослідження на морі, після вирішення офіційних процедур. Відповідно до попередніх розрахунків, інвестиції вже перший рік робіт на шельфі можуть сягнути до $40 млн», — ідеться у повідомленні.

Нафтогаз зазначає, що повинен знайти і поставити на баланс запаси газу в межах шельфу. Компанія завляє, що саме на морській території зосереджені найбільші ресурси газу нашої країни – 1-2 трлн кубометрів, а в перспективі це означає можливість видобутку до 10 млрд кубометрів на рік.

«Після отримання результатів геологічних досліджень, які планує виконати Нафтогаз, і зняття наявних ризиків, можна розраховувати на зростання вартості цього активу. Це означає можливість залучення міжнародних інвесторів, і при цьому – на кращих для України умовах. Ми впевнені, що перед Україною відкриваються потужні перспективи на шельфі. Це підтверджують успіхи наших сусідів – Туреччини та Румунії, у Чорному морі», — зазначили у Нафтогазі.