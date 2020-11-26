Нафтогаз залишив без змін ціну на газ для населення у грудні

Нафтогаз не підвищує ціну газу на грудень.
Ціна для наших клієнтів у грудні залишиться на рівні листопада, пише пресслужба Нафтогазу.
Ціна становите:
6,33 грн за кубометр з ПДВ в рамках тарифу «Місячний».
6,45 грн за кубометр з ПДВ в рамках тарифу «Річний».
«Залишити ціни на рівні листопада дозволяє європейська кон’юнктура, доволі тепла погода і той факт, що оптова ціна блакитного палива не змінилася. А якщо хтось каже, що дорого імпортувати – вони просто максимізують прибутки», — йдеться у повідомленні.
Раніше «Термінал» писав, НАК «Нафтогаз України» оприлюднив жовтневу ціну газу для виробників тепла — 5374,1 грн за 1 тис. куб. м, що на 24% більше проти місяця раніше.