Украина не исключает новых судебных разбирательств с Россией по газу

Советник главы правления компании «Нафтогаз Украины» Елена Зеркаль допустила, что вопрос переноса так называемых точек передачи газа на украинско-российскую границу может решаться в суде.

Передает Прайм.

«Для нас перенос точек доступа на восточную границу сейчас находится на этапе мирного разрешения с привлечением европейской стороны как модератора. Если эта работа будет невыполнимой и все стороны придут к заключению, что нет возможности мирным путем решить этот вопрос, то, действительно, мы будем защищать свои права в судебном порядке», — заявила Зеркаль в пятницу в ходе онлайн-дискуссии на тему газовой независимости Украины.

Ранее Терминал писал, что Газпром признался в окончательном демонтаже труб на границе с Украиной.