За 11 місяців 2020 року Нафтогаз сплатив до державного бюджету 94,8 млрд грн

За оперативними даними за січень-листопад 2020 року, надходження до державного та місцевих бюджетів від Групи Нафтогаз склали близько 94,8 млрд грн (у тому числі частина дивідендів за результатами 2019 року – 39,6 млрд грн).
Інформує Нафтогаз.
Надходження від підприємств Групи Нафтогаз склали 10% загальних доходів державного бюджету у січні-листопаді 2020 року.
Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2019 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів Групи до бюджетів усіх рівнів склав 121,4 млрд грн.
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