НКРЕКП на 2021 рік змінила ставки на приєднання до електромереж

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила ставки на стандартне і нестандартне приєднання споживачів до потужності, а також ставки плати за лінійну частину приєднання.

Середньозважена ставка на стандартне приєднання знизилася на 5,7%, нестандартне — 14,7%, пише пресслужба Регулятора.

«Ставки вдалося знизити шляхом виключення з них витрат на реконструкцію електромереж високих рівнів напруги (від 10 кВ і вище), які оператори систем розподілу повинні фінансувати з власних інвестиційних програм», — сказав член Нацкомісії Дмитро Коваленко.

«Коли ми проводили оцінку компаній, у яких істотно зросли ставки на приєднання, був констатований факт, що в окремих приєднання це було викликано тим, що при виконанні технічних умов було закладено фінансування об’єктів вищого рівня напруги, потужність яких призначалася не тільки для приєднання споживачів, але в цілому для енергозабезпечення районів і регіонів», — сказав Коваленко.

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