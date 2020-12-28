Нафтогаз підняв тариф на газ для населення

Ціна на природний газ у січні для населення в рамках тарифного плану «Місячний» складає 7,22 грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

Підвищення ціни стало на 14% вище в порівнянні з груднем поточного року (6,33 грн).

Зміни цін на газ у січні обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо. Разом із тим ГК «Нафтогаз України», починаючи з серпня, пропонує своїм клієнтам газ за одними з найнижчих цін серед постачальників. Таку ціну компанія може собі дозволити завдяки помірній націнці на блакитне паливо, довгостроковому контракту на оптову закупівлю газу, а також оптимізації операційних витрат – газопостачальна компанія не розбудовує широку мережу офлайнових сервісних центрів, а пропонує зручні сервіси онлайн та залучає для підключення та обслуговування відділення й офіси наших партнерів у рамках співпраці.

Також «Термінал» писав, у грудні 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ у рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становить 6103,1 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

