Нафтогаз підняв тариф на газ для населення

Обновлено: Декабрь 28, 2020. Тэги: , ,

Нафтогаз підняв тариф на газ для населення

Ціна на природний газ у січні для населення в рамках тарифного плану «Місячний» складає 7,22 грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

Підвищення ціни стало на 14% вище в порівнянні з груднем поточного року (6,33 грн).

Зміни цін на газ у січні обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо. Разом із тим ГК «Нафтогаз України», починаючи з серпня, пропонує своїм клієнтам газ за одними з найнижчих цін серед постачальників. Таку ціну компанія може собі дозволити завдяки помірній націнці на блакитне паливо, довгостроковому контракту на оптову закупівлю газу, а також оптимізації операційних витрат – газопостачальна компанія не розбудовує широку мережу офлайнових сервісних центрів, а пропонує зручні сервіси онлайн та залучає для підключення та обслуговування відділення й офіси наших партнерів у рамках співпраці.

Також «Термінал» писав, у грудні 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ у рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становить 6103,1 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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