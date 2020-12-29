В Міненерго прокоментували зростання тарифів на електроенергію для населення

Уряд скасував пільгову ціну за перші 100 кВт год/міс після призначення керівником Міненерго Юрія Вітренко.

Уряд встановив єдину фіксовану ціну на електроенергію для побутових споживачів — 1,68 грн/кВт год, пише пресслужба Міненерго.

У Міненерго пояснюють, що зміни дозволять забезпечити фінансову стабілізацію ринку електричної енергії протягом січня — березня 2021 року та сталу роботу енергетичних підприємств, на яких покладені спеціальні обов’язки із забезпечення загальносуспільних інтересів (НАЕК “Енергоатом”, ПрАТ “Укргідроенерго”, НЕК “Укренерго”).

Поряд з тим Міненерго спільно з НКРЕКП та іншими учасниками ринку електричної енергії протягом наступного місяця планує напрацювати удосконалений сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії у 2021 році, на підставі якого Уряду буде запропонована оновлена редакція ПСО.

«Термінал» писав, Кабінет міністрів України на засіданні (28 грудня 2020) продовжив строк дії спецзобов’язання на ринку електроенергії для населення, встановивши ціну в розмірі 1,68 грн за 1 кВт-год.

