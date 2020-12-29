В Міненерго прокоментували зростання тарифів на електроенергію для населення

Обновлено: Декабрь 29, 2020. Тэги: , ,

В Міненерго прокоментували зростання тарифів на електроенергію для населення

Уряд  скасував пільгову ціну за перші 100 кВт год/міс після призначення керівником Міненерго Юрія Вітренко.

Уряд встановив єдину фіксовану ціну на електроенергію для побутових споживачів — 1,68 грн/кВт год, пише пресслужба Міненерго.

У Міненерго пояснюють, що зміни дозволять забезпечити фінансову стабілізацію ринку електричної енергії протягом січня — березня 2021 року та сталу роботу енергетичних підприємств, на яких покладені спеціальні обов’язки із забезпечення загальносуспільних інтересів (НАЕК “Енергоатом”, ПрАТ “Укргідроенерго”, НЕК “Укренерго”).

Поряд з тим Міненерго спільно з НКРЕКП та іншими учасниками ринку електричної енергії протягом наступного місяця планує напрацювати удосконалений сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії у 2021 році, на підставі якого Уряду буде запропонована оновлена редакція ПСО.

«Термінал» писав, Кабінет міністрів України на засіданні (28 грудня 2020) продовжив строк дії спецзобов’язання на ринку електроенергії для населення, встановивши ціну в розмірі 1,68 грн за 1 кВт-год.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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