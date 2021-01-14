Нафтогаз готовий забезпечити єдину ціну у 6,99 грн за куб. м під час карантину

Обновлено: Январь 14, 2021. Тэги: ,

Нафтогаз готовий забезпечити єдину ціну у 6,99 грн за куб. м під час карантину

Нафтогаз готовий забезпечити єдину ціну у 6,99 грн за куб. м для всіх побутових споживачів газу під час карантину або до кінця опалювального сезону.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

“Газопостачальна компанія (ГК) “Нафтогаз України” готова в рамках тарифного плану “Місячний” забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м до завершення карантину або опалювального сезону. Для клієнтів, які оформили тарифний план “Річний”, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м, відповідно до умов договорів”, — йдеться у повідомленні.

Більше того, “Нафтогаз” готовий прийняти всіх побутових споживачів, постачальник яких не зможе або відмовиться постачати газ за регульованою ціною. Відзначимо, що таким чином команія, ймовірно, може значно збільшити кількість клієнтів, а значить і заробітків.

“Ми готові мінімізувати тиск цін на енергоносії на незахищені верстви населення під час карантинних обмежень. Ми готові “прийняти на ПОН” всіх, хто опиниться без постачальника газу у випадку неготовності газозбутової компанії забезпечити визначену урядом ціну у 6,99 грн за куб. м. Розуміємо, що запровадженням регульованих цін на газ уряд зробив вимушений крок, викликаний потужною протидією приватних постачальників розвитку ринку газу та переходу споживачів до нових постачальників газу. Щодня ми отримуємо скарги від споживачів, які не можуть знайти свій ЕІС-код, яким погрожують нарахувати вигадані борги за “температурні” коефіцієнти чи відрізати газ нібито за неправильно оформлені документи”, — сказав голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв.

«Термінал» писав, Нафтогаз підняв тариф на газ для населення. Ціна на природний газ у січні для населення в рамках тарифного плану «Місячний» складає 7,22 грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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