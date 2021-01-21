«Донбасенерго» відмовилося від законтрактованих обсягів поставок вугілля на користь «Центренерго»

Обновлено: Январь 21, 2021. Тэги: , ,

«Донбасенерго» відмовилося від законтрактованих обсягів поставок вугілля на користь «Центренерго»

ПАТ «Донбасенерго», у зв’язку з ремонтом 7-го енергоблоку Слов’янської ТЕС, який триватиме близько 65 днів, відмовилося від законтрактованих обсягів поставок вугілля вітчизняної марки «Г» на користь державної енергокомпанії «Центренерго».

20 січня, із шахти 1-3 «Новогродівська» було відвантажено перші вагони чорного палива, пише пресслужба «Центренерго».

Усього до кінця січня заплановано відправлення близько 25 тис. тонн вугілля марки «Г» для компанії «Центренерго».

Наразі «Донбасенерго» веде переговори з державною енергокомпанією щодо поставок вугілля марки «А».

ПАТ «Донбасенерго» об’єднує дві електростанції: Слов’янську та Старобешівську ТЕС (остання з 2014 р. розташована на не підконтрольній Україні території). З березня 2017 р. показники виробничої діяльності активів, розміщених на тимчасово окупованій території в Донецькій області, не включаються у зведену звітність «Донбасенерго» через втрату контролю над ними.

Сумарна встановлена потужність Слов’янської ТЕС становить 880 МВт.

«Термінал» писал, ДТЕК заперечує звинувачення Центренерго про невиконання зобов’язань з постачання вугілля.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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