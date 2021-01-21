«Донбасенерго» відмовилося від законтрактованих обсягів поставок вугілля на користь «Центренерго»

ПАТ «Донбасенерго», у зв’язку з ремонтом 7-го енергоблоку Слов’янської ТЕС, який триватиме близько 65 днів, відмовилося від законтрактованих обсягів поставок вугілля вітчизняної марки «Г» на користь державної енергокомпанії «Центренерго».
20 січня, із шахти 1-3 «Новогродівська» було відвантажено перші вагони чорного палива, пише пресслужба «Центренерго».
Усього до кінця січня заплановано відправлення близько 25 тис. тонн вугілля марки «Г» для компанії «Центренерго».
Наразі «Донбасенерго» веде переговори з державною енергокомпанією щодо поставок вугілля марки «А».
ПАТ «Донбасенерго» об’єднує дві електростанції: Слов’янську та Старобешівську ТЕС (остання з 2014 р. розташована на не підконтрольній Україні території). З березня 2017 р. показники виробничої діяльності активів, розміщених на тимчасово окупованій території в Донецькій області, не включаються у зведену звітність «Донбасенерго» через втрату контролю над ними.
Сумарна встановлена потужність Слов’янської ТЕС становить 880 МВт.
«Термінал» писал, ДТЕК заперечує звинувачення Центренерго про невиконання зобов’язань з постачання вугілля.