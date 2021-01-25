Законопроект про укрупнення газорозподільних компаній Кабінет Міністрів направить до Верховної Ради найближчим часом, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook у понеділок.
Передає Інтерфакс-Україна.
«Уряд розробляє законопроект про укрупнення газзбутів, що дасть змогу зняти питання захмарних платежів за розподіл газу (так звану абонплату). Плануємо його схвалити вже найближчим часом і подати до Верховної Ради», — написав Шмигаль.
Раніше народний депутат Роксолана Підласа (фракція «Слуга народу») заявила про намір направити на розгляд парламенту законопроект, який встановлював би умовою роботи газорозподільних компаній на ринку наявність мінімум 100 тис. абонентів.
Читайте у Терміналі: Уряд планує компенсувати подорожчання електроенергії деяким споживачам.