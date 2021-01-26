Уряд пропонуватиме передати газорозподільчі мережі місцевій владі

Кабінет міністрів України ініціює законопроект про можливість передачі газорозподільчих мереж органам місцевого самоврядування.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV.
“Уряд спільно з парламентським комітетом ініціює прийняття законопроекту про можливість передачі газорозподільчих медеж органам місцевого сомоврядування…Штрафи чи пеня за невчасно сплачені газ, тепло за січень застосовуватися не будуть…”, — розповів Шмигаль.
Раніше «Термінал» писав, що уряд розробляє законопроект про укрупнення газзбутів. Законопроект про укрупнення газорозподільних компаній Кабінет Міністрів направить до Верховної Ради найближчим часом, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.