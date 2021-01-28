Рада вдруге відхилила кандидатуру Вітренка на міністра енергетики

Верховна Рада вдруге не призначила Юрія Вітренка першим віцепрем’єр-міністром, міністром енергетики.
За призначення Вітренка проголосували 204 народних обранців з 226 необхідних.
45 парламентарів виступили проти, 62 утрималися.
Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення Юрія Вітренка першим віцепрем’єр-міністр, міністром енергетики України. Відповідне рішення підтримали тоді лише 186 народних депутатів України.
21 грудня уряд ухвалив рішення звільнити з посади першого заступника міністра енергетики Ольгу Буславець згідно з поданою нею заявою, водночас Юрія Вітренка призначено першим заступником міністра енергетики. Відповідно до рішення уряду, Вітренко тимчасово виконуватиме обов’язки міністра енергетики України.