Рада взялася за удосконалення конкурсів з УРП

Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування на своєму засіданні 3 лютого рекомендував депутатам прийняти за основу законопроєкт №4344, яким удосконалюється процедура проведення конкурсів з укладення угод про розподіл продукції (УРП).

Про це повідомляє Європейська бізнес асоціація.

«3 лютого Комітет ВРУ з питань екологічної політики та природокористування рекомендував прийняти за основу законопроєкт №4344. Асоціація наголошує на важливості цього документу, який сприятиме розв’язання основних проблем слабкого розвитку вітчизняного надрокористування», — підкреслили в ЄБА.

Як наголошується у пояснювальній записці до проєкту, закон покликаний врегулювати проблеми, які були виявлені під час проведення конкурсів з укладення угод про розподіл продукції та підготовки текстів зазначених угод із застосуванням чинного Закону України «Про угоди про розподіл продукції».

З урахуванням виявлених проблем, проєктом пропонується вдосконалити передбачену Законом «Про угоди про розподіл продукції» процедура проведення конкурсів.

Зокрема, пропонується уточнити умови проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції та вдосконалити критерії оцінки пропозицій учасників конкурсу.

Пропонується забезпечити відкритість та публічність діяльності Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції шляхом онлайн-трансляції в мережі Інтернет її засідань

Передбачено збільшення строку між публікацією оголошення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції та граничним строком подання заявки на участь у конкурсі з одного до трьох місяців для суходолу, та шести місяців – для шельфу, що забезпечить учасникам конкурсу достатній час для детального аналізу запропонованих лотів і підготовки якісних та конкурентоспроможних заявок та доданих до них документів.

З метою зниження ризиків корупції пропонується скасувати наявну на сьогодні можливість укладення угод про розподіл продукції без конкурсу щодо родовищ корисних копалин із незначними запасами з огляду на відсутність прозорих критеріїв та показників щодо віднесення запасів до категорії незначних.

Передбачено заборону бути інвестором за угодою про розподіл продукції особам, пов’язаним із державою-агресором.

Окрім цього, з метою захисту інтересів населення та довкілля поданим проектом закону передбачено заборону на провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, без отримання висновку про допустимість планованої діяльності відповідно до вимог Закону.

До того ж проєктом закону пропонується виключити застарілу та неактуальну норму щодо необхідності передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння із Кодексу України про надра через її невідповідність чинному законодавству та сучасній практиці користування надрами в Україні.

«Термінал» писав, Кабінет Міністрів на засіданні 28 грудня 2020р затвердив проєкти угод про розподіл продукції по 7 ділянках: Софіївська, Угнівська, Балаклійська, Іванівська, Зінківська, Бузівська, Берестянська.