Рада взялася за удосконалення конкурсів з УРП

Обновлено: Февраль 05, 2021. Тэги: , ,

Рада взялася за удосконалення конкурсів з УРП

Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування на своєму засіданні 3 лютого рекомендував депутатам прийняти за основу законопроєкт №4344, яким удосконалюється процедура проведення конкурсів з укладення угод про розподіл продукції (УРП).

Про це повідомляє Європейська бізнес асоціація.

«3 лютого Комітет ВРУ з питань екологічної політики та природокористування рекомендував прийняти за основу законопроєкт №4344. Асоціація наголошує на важливості цього документу, який сприятиме розв’язання основних проблем слабкого розвитку вітчизняного надрокористування», — підкреслили в ЄБА.

Як наголошується у пояснювальній записці до проєкту, закон покликаний врегулювати проблеми, які були виявлені під час проведення конкурсів з укладення угод про розподіл продукції та підготовки текстів зазначених угод із застосуванням чинного Закону України «Про угоди про розподіл продукції».

З урахуванням виявлених проблем, проєктом пропонується вдосконалити передбачену Законом  «Про угоди про розподіл продукції» процедура проведення конкурсів.

Зокрема, пропонується уточнити умови проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції та вдосконалити критерії оцінки пропозицій учасників конкурсу.

Пропонується забезпечити відкритість та публічність діяльності Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції шляхом онлайн-трансляції в мережі Інтернет її засідань

Передбачено збільшення строку між публікацією оголошення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції та граничним строком подання заявки на участь у конкурсі з одного до трьох місяців для суходолу, та шести місяців – для шельфу, що забезпечить учасникам конкурсу достатній час для детального аналізу запропонованих лотів і підготовки якісних та конкурентоспроможних заявок та доданих до них документів.

З метою зниження ризиків корупції пропонується скасувати наявну на сьогодні можливість укладення угод про розподіл продукції без конкурсу щодо родовищ корисних копалин із незначними запасами з огляду на відсутність прозорих критеріїв та показників щодо віднесення запасів до категорії незначних.

Передбачено заборону бути інвестором за угодою про розподіл продукції особам, пов’язаним із державою-агресором.

Окрім цього, з метою захисту інтересів населення та довкілля поданим проектом закону передбачено заборону на провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, без отримання висновку про допустимість планованої діяльності відповідно до вимог Закону.

До того ж проєктом закону пропонується виключити застарілу та неактуальну норму щодо необхідності передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння із Кодексу України про надра через її невідповідність чинному законодавству та сучасній практиці користування надрами в Україні.

«Термінал» писав, Кабінет Міністрів на засіданні 28 грудня 2020р затвердив проєкти угод про розподіл продукції по 7 ділянках: Софіївська, Угнівська, Балаклійська, Іванівська, Зінківська, Бузівська, Берестянська.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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