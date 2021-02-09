НКРЕКП має намір завершити перевірки ТЕС щодо запасів вугілля до кінця тижня

Обновлено: Февраль 09, 2021. Тэги: , ,

НКРЕКП має намір завершити перевірки ТЕС щодо запасів вугілля до кінця тижня

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує завершити позачергові перевірки теплових генкомпаній (ГК ТЕС) через критично низькі запаси вугілля на їх складах у п’ятницю, 12 лютого, за попередніми даними, допускає заниження запасів на всіх компаніях, повідомив глава НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Передає Інтрефакс-Україна.

«Попередні висновки: можливо, всі без винятку компанії мали занижені запаси вугілля», — сказав Тарасюк в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV у понеділок увечері.

За його словами, це перша в історії регулятора перевірка ліцензійних умов виробників електроенергії щодо зобов’язання мати необхідні резерви палива, яку Тарасюк пояснив «кричущою ситуацією» в енергосистемі.

«Раніше запасами палива займалося Міненерго. Але цього року ситуація кричуща, коли серед зими ми отримуємо звернення «Укренерго» щодо того, що запаси вугілля критично низькі», — роз’яснив глава регулятора.

При цьому він зазначив, що вимога мати мінімальні запаси палива, розмір яких визначається Міненерго, є прямою нормою профільного закону та ліцензійних умов виробників е/е.

Тарасюк уточнив, що покаранням за порушення цих умов може бути як штраф, так і позбавлення ліцензії, наголосивши стосовно останнього, що це дуже серйозний крок.

Читайте у Терміналі: Укренерго починає починає штрафувати боржників з 1 лютого.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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