НКРЕКП має намір завершити перевірки ТЕС щодо запасів вугілля до кінця тижня

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує завершити позачергові перевірки теплових генкомпаній (ГК ТЕС) через критично низькі запаси вугілля на їх складах у п’ятницю, 12 лютого, за попередніми даними, допускає заниження запасів на всіх компаніях, повідомив глава НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Передає Інтрефакс-Україна.

«Попередні висновки: можливо, всі без винятку компанії мали занижені запаси вугілля», — сказав Тарасюк в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV у понеділок увечері.

За його словами, це перша в історії регулятора перевірка ліцензійних умов виробників електроенергії щодо зобов’язання мати необхідні резерви палива, яку Тарасюк пояснив «кричущою ситуацією» в енергосистемі.

«Раніше запасами палива займалося Міненерго. Але цього року ситуація кричуща, коли серед зими ми отримуємо звернення «Укренерго» щодо того, що запаси вугілля критично низькі», — роз’яснив глава регулятора.

При цьому він зазначив, що вимога мати мінімальні запаси палива, розмір яких визначається Міненерго, є прямою нормою профільного закону та ліцензійних умов виробників е/е.

Тарасюк уточнив, що покаранням за порушення цих умов може бути як штраф, так і позбавлення ліцензії, наголосивши стосовно останнього, що це дуже серйозний крок.

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