НАБУ проводить обшуки в Енергоатомі

Обновлено: Февраль 10, 2021. Тэги: , ,

НАБУ проводить обшуки в Енергоатомі

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в НАЕК «Енергоатомі» через розслідування у справі щодо продажу електроенергії за необґрунтованою ціною.

Про це у Фейсбук написав нардеп Гео Лерус.

Раніше інформацію озвучив  керівник НАБУ Артем Ситник під час презентації звіту про діяльність НАБУ за друге півріччя 2020 року.

«Це відповідає дійсності, те, що відбуваються обшуки, санкціоновані Антикорсудом», — заявив Ситник. «Знову ж таки, аби не розголошувати таємницю досудового розслідування, можу сказати лише те, що ця справа дійсно стосується продажу електроенергії ряду комерційних структур».

Очільник НАБУ додав, що «саме розслідування було розпочато через те, що, виходячи з аналізу ситуації, є певні дискримінаційні умови при продажу електроенергії, і формуються лоти таким чином, аби їх можна було викупити лише певним споживачам електроенергії».

 Читайте в «Терміналі», уряд отримає Енергоатом та Укргідроенерго у своє управління.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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