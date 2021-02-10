НАБУ проводить обшуки в Енергоатомі

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в НАЕК «Енергоатомі» через розслідування у справі щодо продажу електроенергії за необґрунтованою ціною.

Про це у Фейсбук написав нардеп Гео Лерус.

Раніше інформацію озвучив керівник НАБУ Артем Ситник під час презентації звіту про діяльність НАБУ за друге півріччя 2020 року.

«Це відповідає дійсності, те, що відбуваються обшуки, санкціоновані Антикорсудом», — заявив Ситник. «Знову ж таки, аби не розголошувати таємницю досудового розслідування, можу сказати лише те, що ця справа дійсно стосується продажу електроенергії ряду комерційних структур».

Очільник НАБУ додав, що «саме розслідування було розпочато через те, що, виходячи з аналізу ситуації, є певні дискримінаційні умови при продажу електроенергії, і формуються лоти таким чином, аби їх можна було викупити лише певним споживачам електроенергії».

Читайте в «Терміналі», уряд отримає Енергоатом та Укргідроенерго у своє управління.