ОГТСУ приєднався до проєкту USAID з кібербезпеки

Оператор ГТС України приєднався до проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України», підписавши з партнерами проєкту меморандум про співпрацю у сфері розбудови спроможності з інформаційної безпеки та захисту.

Партнерство відкриває нові можливості у сфері посилення кібербезпеки газотранспортної системи України, пише пресслужба ОГТСУ.

Зокрема, допоможе зміцнити систему менеджменту інформаційної безпеки ОГТСУ, а також підготувати її до сертифікації за міжнародним стандартом ISO 27001.

«Участь у цьому проєкті дозволить зробити роботу ГТС більш стійкою до викликів завдяки залученню найкращих міжнародних практик у сфері кібербезпеки», – сказав генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Глобальний проєкт «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) був запущений у травні 2020 року.

«Термінал» писав, Міненерго розраховує на активізацію співробітництва з USAID у сфері кібербезпеки енергетики.