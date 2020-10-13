Міненерго розраховує на активізацію співробітництва з USAID у сфері кібербезпеки енергетики

Обновлено: Октябрь 13, 2020. Тэги: , ,

Міненерго розраховує на активізацію співробітництва з USAID у сфері кібербезпеки енергетики

У Міненерго відбулася узгоджувальна нарада із керівництвом проєктів технічної допомоги Агенції США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні у сфері енергетичної безпеки та кібербезпеки.

Повідомляє Міненерго.

Метою зустрічі було визначити пріоритетні напрямки співробітництва в сфері секторальної кібербезпеки, цифрових трансформації енергетичної галузі та забезпеченні потреб Міністерства в сучасних технологіях в тому числі з урахуванням потреби у забезпеченні безперервності роботи галузі у разі погіршення епідеміологічної ситуації COVID19.

«Міністерство має довгу історію співробітництва з USAID у питаннях енергетичної безпеки, проте ми розраховуємо на активізацію співробітництва з міжнародними партнерами, зокрема USAID, з посилення спроможності Міністерства та всієї критичної інфраструктури енергетичного сектора протистояти кібератакам. Кібербезпека стала критичним викликом національної безпеки для енергетичного сектору України. Нам важливо, особливо під час дистанційної роботи через пандемію COVID-19, забезпечити стале функціонування центрального органу виконавчої влади та всієї енергосистеми держави», — наголосив заступник міністра Ярослав Демченков.

Раніше Термінал писав, що Міненерго розпочало активну роботу зі створення системи кіберзахисту/

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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