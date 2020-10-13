Міненерго розраховує на активізацію співробітництва з USAID у сфері кібербезпеки енергетики

У Міненерго відбулася узгоджувальна нарада із керівництвом проєктів технічної допомоги Агенції США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні у сфері енергетичної безпеки та кібербезпеки.

Повідомляє Міненерго.

Метою зустрічі було визначити пріоритетні напрямки співробітництва в сфері секторальної кібербезпеки, цифрових трансформації енергетичної галузі та забезпеченні потреб Міністерства в сучасних технологіях в тому числі з урахуванням потреби у забезпеченні безперервності роботи галузі у разі погіршення епідеміологічної ситуації COVID19.

«Міністерство має довгу історію співробітництва з USAID у питаннях енергетичної безпеки, проте ми розраховуємо на активізацію співробітництва з міжнародними партнерами, зокрема USAID, з посилення спроможності Міністерства та всієї критичної інфраструктури енергетичного сектора протистояти кібератакам. Кібербезпека стала критичним викликом національної безпеки для енергетичного сектору України. Нам важливо, особливо під час дистанційної роботи через пандемію COVID-19, забезпечити стале функціонування центрального органу виконавчої влади та всієї енергосистеми держави», — наголосив заступник міністра Ярослав Демченков.

Раніше Термінал писав, що Міненерго розпочало активну роботу зі створення системи кіберзахисту/