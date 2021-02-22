Держенергонагляд назвав причини зупинок енергоблоків ТЕС

Обновлено: Февраль 22, 2021. Тэги: , , , , ,

Держенергонагляд назвав причини зупинок енергоблоків ТЕС

У період з 01 січня по 09 лютого 2021 року на енергоблоках ТЕС ГК (генеруючі компанії), за оперативною інформацією, відбулось 92 аварійні зупини енергоблоків – технологічні порушення (із них розслідувано та складено 75 актів технологічних порушень, розслідування інших технологічних порушень триває).

Інформує Держенергонагляд.

Так, за участю представників Держенергонагляду у вищезазначений період проведено розслідування 12 технологічних порушень на таких об’єктах генеруючих компаній:

  • Запорізька ТЕС, Криворізька ТЕС, Придніпровська ТЕС ДТЕК «Дніпроенерго» – загалом 7 технологічних порушень;
  • Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго» – 4 технологічних порушення;
  • Слов’янська ТЕС ПАТ «Донбасенерго» – 1 технологічне порушення.

За результатами розслідувань 75 технологічних порушень на енергоблоках ТЕС ГК визначено організаційні причини виникнення цих порушень. Найбільша кількість відмов сталася через помилкові дії керівного персоналу (24 відмови), також значну частину відмов склали дефект ремонту та помилкові дії ремонтного персоналу (21 відмова), вина персоналу служб, лабораторій, цехів, відділів (17 відмов), вплив сторонніх осіб і організацій (7 відмов) та 6 інших відмов (дефекти).

Раніше Термінал писав, що інтеграція української енергосистеми з ENTSO-E можлива у 2023 році.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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