Держенергонагляд назвав причини зупинок енергоблоків ТЕС

У період з 01 січня по 09 лютого 2021 року на енергоблоках ТЕС ГК (генеруючі компанії), за оперативною інформацією, відбулось 92 аварійні зупини енергоблоків – технологічні порушення (із них розслідувано та складено 75 актів технологічних порушень, розслідування інших технологічних порушень триває).

Інформує Держенергонагляд.

Так, за участю представників Держенергонагляду у вищезазначений період проведено розслідування 12 технологічних порушень на таких об’єктах генеруючих компаній:

Запорізька ТЕС, Криворізька ТЕС, Придніпровська ТЕС ДТЕК «Дніпроенерго» – загалом 7 технологічних порушень;

Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго» – 4 технологічних порушення;

Слов’янська ТЕС ПАТ «Донбасенерго» – 1 технологічне порушення.

За результатами розслідувань 75 технологічних порушень на енергоблоках ТЕС ГК визначено організаційні причини виникнення цих порушень. Найбільша кількість відмов сталася через помилкові дії керівного персоналу (24 відмови), також значну частину відмов склали дефект ремонту та помилкові дії ремонтного персоналу (21 відмова), вина персоналу служб, лабораторій, цехів, відділів (17 відмов), вплив сторонніх осіб і організацій (7 відмов) та 6 інших відмов (дефекти).

Раніше Термінал писав, що інтеграція української енергосистеми з ENTSO-E можлива у 2023 році.