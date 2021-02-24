Нафтогаз оприлюднив ціну на газ на березень

Обновлено: Февраль 24, 2021. Тэги: , ,

Нафтогаз оприлюднив ціну на газ на березень

Ціна для побутових споживачів у рамках тарифного плану «Місячний» становитиме 6,86 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

Для клієнтів, які оформили тарифний план «Річний» минулого року, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м, відповідно до умов договорів.
Продовжуємо підтримувати конкурентні засади відкритого ринку газу та пропонувати своїм клієнтам стабільність та найкращі умови.

Клієнти Нафтогазу у березні отримуватимуть газ за нижчою ціною, ніж рекомендована урядом гранична вартість.
Наша компанія як постачальник «останньої надії» (ПОН) також забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника, щоб ці споживачі не залишитися без газу, поки не виконають перехід до нової газопостачальної компанії.
Ціна на газ для клієнтів ПОН у березні – 6.99 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).
Нині газ від постачальника «останньої надії» отримують понад 300 тис. клієнтів. Лише у січні та лютому цього року майже 150 тис. домогосподарств опинилися без постачальника – клієнтів у Мелітополі та Мелітопольському районі (Запорізька область), Лубнах та Лубенському районі (Полтавська область), Коростишеві та Коростишівському районі (Житомирська область) тимчасово обслуговує ПОН (ГК «Нафтогаз України»).

Раніше «Термінал» писав, Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»вирішила зменшити ціни для споживачів і в січні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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