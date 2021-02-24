Нафтогаз оприлюднив ціну на газ на березень

Ціна для побутових споживачів у рамках тарифного плану «Місячний» становитиме 6,86 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

Для клієнтів, які оформили тарифний план «Річний» минулого року, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м, відповідно до умов договорів.

Продовжуємо підтримувати конкурентні засади відкритого ринку газу та пропонувати своїм клієнтам стабільність та найкращі умови.

Клієнти Нафтогазу у березні отримуватимуть газ за нижчою ціною, ніж рекомендована урядом гранична вартість.

Наша компанія як постачальник «останньої надії» (ПОН) також забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника, щоб ці споживачі не залишитися без газу, поки не виконають перехід до нової газопостачальної компанії.

Ціна на газ для клієнтів ПОН у березні – 6.99 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Нині газ від постачальника «останньої надії» отримують понад 300 тис. клієнтів. Лише у січні та лютому цього року майже 150 тис. домогосподарств опинилися без постачальника – клієнтів у Мелітополі та Мелітопольському районі (Запорізька область), Лубнах та Лубенському районі (Полтавська область), Коростишеві та Коростишівському районі (Житомирська область) тимчасово обслуговує ПОН (ГК «Нафтогаз України»).

Раніше «Термінал» писав, Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»вирішила зменшити ціни для споживачів і в січні.