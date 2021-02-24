Туреччина готова транспортувати туркменський газу і нафти до Європи

Туреччина готова виконати зобов’язання з транспортування туркменського газу і нафти в Європу.



Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише АНГІ.

Він зазначив, що Туреччина відчуває задоволення підписанням Меморандуму про взаєморозуміння про спільну розробку родовища «Достлуг» між Азербайджаном і Туркменістаном.

«Ми зацікавлені в транспортуванні туркменського газу і нафти спочатку до Туреччини, а звідти до Європи, і готові виконати покладені на нас у зв’язку з цим зобов’язання», — цитує міністра видання.

«Термінал» писав, Турецька компанія Aksoy Ventures, яка поєднує діяльність у генерації електроенергії, дистрибуції палива та промисловому будівництві, зацікавлена в приватизації українських енергетичних підприємств та реалізації інфраструктурних об’єктів.