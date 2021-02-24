ВАКС арештував частину нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», — СБУ

Обновлено: Февраль 24, 2021. Тэги: , , , ,

ВАКС арештував частину нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», — СБУ

Вищий антикорупційний суд України на підставі доказів, зібраних спільно СБУ, НАБУ, САП та ОГП, наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок», незаконне вибуття якого з державної власності правоохоронці розслідують у межах спільної слідчої групи. Відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив 23 лютого 2021 року.

Інформує Служба безпеки України.

Майно (в тому числі будівлі, споруди, інші  об’єкти, що знаходяться в Україні, і які забезпечують діяльність нафтопродуктопроводу) буде передано від комерційної структури до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

На цей час Службою безпеки України та Національним антикорупційним бюро проводяться заходи з передачі усього об’єкту нафтопродуктопроводу під контроль державного акціонерного товариства «Укртранснафта» для вжиття заходів щодо його збереження.

Раніше слідчі СБУ та детективи НАБУ виявили, що службовці ТОВ «ПрикарпатЗахідТранс» на підставі завідомо підроблених документів незаконно заволоділи державним майном, вартість якого становить понад 200 млн грн.

Правоохоронці провели процесуальні дії у межах кримінального провадження за фактом незаконного привласнення стратегічного об’єкта транспортної інфраструктури держави.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.

Читайте у Терміналі: Газпром крім 172-мільярного штрафу сплатить ще 17 млрд грн виконавчого збору.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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