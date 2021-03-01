З 1 березня набирають чинності зміни, за якими заборонена «торгівля повітрям»

З 1 березня набирають чинності зміни до розділу IV правил ринку електроенергії, згідно з якими дозвіл на виведення з роботи енергоблоків надаватиметься лише у разі профіциту електроенергії на балансуючому ринку. Про це пише пресслужба Укренерго.

«При забезпеченні балансу потужності ОЕС України за допомогою пропозицій на балансуючому ринку в наступних розрахункових періодах, що слідують за розрахунковим періодом, в якому були акцептовані пропозиції на відключення блоків/корпусів, акцепт пропозицій виконується тільки в разі, якщо відбувається профіцит ел. енергії. У разі, якщо існує дефіцит електроенергії, пропозицій на відключення блоків/корпусів не акцептуються», — йдеться в повідомленні.

При цьому використовуватимуться наступні критерії вибору генеруючого обладнання, яке необхідно включити з резерву/зупинити в резерв:

- рішення щодо ввімкнення/зупинки енергоблоків/корпусів ТЕС та енергоблоків блочних ТЕЦ в міжопалювальний період прийматиметься виходячи з їх технічних параметрів (маневрових характеристик): час, необхідний для пуску з поточного теплового стану та необхідну тривалість між пусками. Вищевказані характеристики генеруючого обладнання отримуються за встановленою процедурою від виробників щоквартально;

— першими в резерв відключатимуться блоки/корпуси ТЕС, енергоблоки блочних ТЕЦ в міжопалювальний період, які заплановано відключити згідно сторгованого графіку в поточній добі;

— при необхідності відключення декількох блоків/корпусів ТЕС, енергоблоків блочних ТЕЦ в міжопалювальний період команда на зупинку обладнання віддається на електростанції різних виробників (ліцензіатів). Обмеження повинно виконуватись максимально пропорційно графікам фізичного відпуску;

— при застосуванні заходів з обмеження генерації на ТЕС та блочних ТЕЦ диспетчером враховується необхідність залишення в роботі не менше одного енергоблоку/корпусу – для можливості подальшого оперативного розвороту електростанції і підйому її навантаження.

Дані зміни ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за результатами аналізу виявлених порушень роботи балансуючого ринку, з метою виправлення недоліків та з метою унеможливлення виникнення надалі зазначених ситуацій було доопрацьовано Правила ринку згідно з якими пропонується внести зміни які надалі унеможливлять виникнення ситуації, за якої необхідно здійснювати надання диспетчерських команд під відключені енергоблоки, робота яких передбачена графіком відпуску, але відключені для створення гарячого резерву на розвантаження.

Раніше «Термінал» писав, президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо механізмів погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії.