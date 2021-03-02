Запаси вугілля на складах ТЕС почали зростати, — Укренерго

Обновлено: Март 02, 2021. Тэги: ,

Запаси вугілля на складах ТЕС почали зростати, — Укренерго

Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною. Однак, протягом минулого тижня, вперше за останні періоди, практично у всі дні на складах ТЕС накопичувалося більше вугілля, ніж було спрацьовано.

Повідомляє Укренерго.

Зокрема, в середньому за останні 10 днів поставки склали 76,8 тис тонн, а витрати — 63,2 тис тонн.

Загалом, станом на 1 березня, в порівнянні з початком минулого тижня запаси вугілля на складах ТЕС (всіх марок) збільшилися на 41,4% до 425,6 тис тонн, із них газового вугілля — на 59% до 303,4 тис тонн, антрацитового — на 10,3% до 122,1 тис тонн.

Вугілля на складах ТЕС складає лише 50% від мінімально необхідних запасів. В порівнянні з початком листопада 2020 року запаси вугілля на складах ТЕС (всіх марок) зменшилися у 5,9 рази, із них газового вугілля – в 7 разів, антрацитового – в 3 рази.

Читайте у Терміналі: Інтеграція української енергосистеми з ENTSO-E можлива у 2023 році.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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