Запаси вугілля на складах ТЕС почали зростати, — Укренерго

Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною. Однак, протягом минулого тижня, вперше за останні періоди, практично у всі дні на складах ТЕС накопичувалося більше вугілля, ніж було спрацьовано.

Повідомляє Укренерго.

Зокрема, в середньому за останні 10 днів поставки склали 76,8 тис тонн, а витрати — 63,2 тис тонн.

Загалом, станом на 1 березня, в порівнянні з початком минулого тижня запаси вугілля на складах ТЕС (всіх марок) збільшилися на 41,4% до 425,6 тис тонн, із них газового вугілля — на 59% до 303,4 тис тонн, антрацитового — на 10,3% до 122,1 тис тонн.

Вугілля на складах ТЕС складає лише 50% від мінімально необхідних запасів. В порівнянні з початком листопада 2020 року запаси вугілля на складах ТЕС (всіх марок) зменшилися у 5,9 рази, із них газового вугілля – в 7 разів, антрацитового – в 3 рази.

Читайте у Терміналі: Інтеграція української енергосистеми з ENTSO-E можлива у 2023 році.