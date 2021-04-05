Уряд схвалив меморандум з нафтотрейдерами

Уряд схвалив проєкт Меморандуму про наміри щодо створення сприятливого середовища, розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів України та задоволення потреб споживачів на період карантину і введення обмежень через COVID-19.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 270-р від 2 квітня.

“Схвалити проєкт Меморандуму про наміри щодо створення сприятливого середовища, розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів України та задоволення потреб споживачів на період карантину і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, — йдеться в розпорядженні.

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