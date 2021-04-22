Зарплатні борги перед шахтарями виросли удвічі з початку року — профспілка

З початку 2021 року заборгованість по всім галузям збільшилася на 58% (а по вугільній промисловості — більш ніж у 2 рази).



Про це йдеться на сайті Профспілки працівників вугільної промисловості.

«Ситуація з виплатою шахтарям поточної заробітної плати і погашення заборгованості з неї набуває загрозливих масштабів. Окремі категорії шахтарів деяких державних підприємств з початку року зовсім не отримують заробітної плати. Не вирішується також питання щодо розрахунків з шахтарями за відвантажене вугілля», — йдеться у повідомленні.

Нині працівникам державних вугледобувних підприємств заборгували понад 1,5 млрд грн. Розв’язання даних питань потребує безпосереднього термінового втручання Кабінету Міністрів України, пише пресслужба.

«Необхідно усунути неузгодженість між Міністерством фінансів та Міністерством енергетики, активізувати роботу створеної міжвідомчої комісії по погашенню боргів по заробітній платі в даному напрямку», — зауважила пресслужба.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль надав протокольне доручення:

- міжвідомчій комісії розпочати свою роботу по погашенню зарплатних боргів у відповідних галузях економіки на підприємствах як державної, так і приватної форми власності.

- галузевим міністерствам провести відповідну роботу по виявленню причин наявної заборгованості та знайти механізми для її погашення.

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