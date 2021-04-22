Зарплатні борги перед шахтарями виросли удвічі з початку року — профспілка

Обновлено: Апрель 22, 2021. Тэги: , ,

Зарплатні борги перед шахтарями виросли удвічі з початку року — профспілка

З початку 2021 року заборгованість по всім галузям збільшилася на 58% (а по вугільній промисловості — більш ніж у 2 рази).

Про це йдеться на сайті Профспілки працівників вугільної промисловості.

«Ситуація з виплатою шахтарям поточної заробітної плати і погашення заборгованості з неї набуває загрозливих масштабів. Окремі категорії шахтарів деяких державних підприємств з початку року зовсім не отримують заробітної плати. Не вирішується також питання щодо розрахунків з шахтарями за відвантажене вугілля», — йдеться у повідомленні.

Нині працівникам державних вугледобувних підприємств заборгували понад 1,5 млрд грн. Розв’язання даних питань потребує безпосереднього термінового втручання Кабінету Міністрів України, пише пресслужба.

«Необхідно усунути неузгодженість між Міністерством фінансів та Міністерством енергетики, активізувати роботу створеної міжвідомчої комісії по погашенню боргів по заробітній платі в даному напрямку», — зауважила пресслужба.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль надав протокольне доручення:

- міжвідомчій комісії розпочати свою роботу по погашенню зарплатних боргів у відповідних галузях економіки на підприємствах як державної, так і приватної форми власності.

- галузевим міністерствам провести відповідну роботу по виявленню причин наявної заборгованості та знайти механізми для її погашення.

Читайте в «Терміналі» також, Центренерго стягнув у посередника на ринку вугілля через суд понад 500 млн грн пені.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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