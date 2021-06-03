На Запорізькій АЕС новий т.в.о генерального директора

Обновлено: Июнь 03, 2021. Тэги: , ,

На Запорізькій АЕС новий т.в.о генерального директора

03 червня 2021 року т.в.о президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін відвідав з робочим візитом Запорізьку АЕС і провів робочу нараду з керівництвом станції, під час якої обговорювалися нагальні виробничі питання, оцінювався поточний стан справ.

Повідомляє ЗАЕС.

Котін представив колективу нового т.в.о. генерального директора станції — Дмитра Вербицького, який до цього обіймав посаду заступника головного інженера з технології та інжиніринґу.

46-річний Дмитро Вербицький народився у Запорізькій області та пройшов великий трудовий шлях на Запорізькій АЕС. Навчався у Обнінському інституті ядерної енергетики, де отримав фах інженера-фізика-теплоенергетика. У 1998 році прийшов працювати на Запорізьку АЕС оператором реакторного відділення. 2010 року пан Вербицький обійняв посаду начальника зміни енергоблока експлуатаційного підрозділу, а ще за десять років, у травні 2020 року, був призначений заступником головного інженера з технології та інжиніринґу. 2012 року Дмитра Вербицького було визнано кращим фахівцем року у ВП ЗАЕС.

Читайте у Терміналі: Строк експлуатації більшості українських атомних енергоблоків може бути продовжений у два рази — Енергоатом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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