На Запорізькій АЕС новий т.в.о генерального директора

03 червня 2021 року т.в.о президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін відвідав з робочим візитом Запорізьку АЕС і провів робочу нараду з керівництвом станції, під час якої обговорювалися нагальні виробничі питання, оцінювався поточний стан справ.

Повідомляє ЗАЕС.

Котін представив колективу нового т.в.о. генерального директора станції — Дмитра Вербицького, який до цього обіймав посаду заступника головного інженера з технології та інжиніринґу.

46-річний Дмитро Вербицький народився у Запорізькій області та пройшов великий трудовий шлях на Запорізькій АЕС. Навчався у Обнінському інституті ядерної енергетики, де отримав фах інженера-фізика-теплоенергетика. У 1998 році прийшов працювати на Запорізьку АЕС оператором реакторного відділення. 2010 року пан Вербицький обійняв посаду начальника зміни енергоблока експлуатаційного підрозділу, а ще за десять років, у травні 2020 року, був призначений заступником головного інженера з технології та інжиніринґу. 2012 року Дмитра Вербицького було визнано кращим фахівцем року у ВП ЗАЕС.

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