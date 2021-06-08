Укртранснафта у квітні зменшила транспортування нафти

Обновлено: Июнь 08, 2021. Тэги: ,

Укртранснафта у квітні зменшила транспортування нафти

У квітні 2021 року Укртранснафта протранспортувала 1,1 млн тонн нафти.
Про це повідомляє  пресслужба Укртранснафти.

«Загальний обсяг транспортування нафти у квітні 2021 року зріс у порівнянні з квітнем минулого року на 9,8% – до 1,1 млн тонн. Зокрема, зріс транзит нафти трубопровідним транспортом через територію України на 18,4% – до 889 тис. тонн», — йдеться у повідомленні.

Збільшення обсягу транзиту нафти у квітні відбулось шляхом транспортування 89 тис. тонн нафти для потреб Мозирського НПЗ (Республіка Білорусь). При цьому обсяг транспортування нафти на НПЗ України знизився на 16,6% – до 204 тис. тонн нафти. Обсяг транспортованої нафти за результатами чотирьох місяців 2021 року становить 4,5 млн тонн, що на 9,1% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

«Зокрема, обсяг транспортування нафти для НПЗ України у січні-квітні 2021 р. становить 730 тис. тонн (на 12,7% менше, ніж за цей період у 2020 р.), а транзит – 3,8 млн тонн (на 8,3% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2020 р.), з яких 360 тис. тонн було протранспортовано для потреб Білорусі», — пише пресслужба.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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