Укртранснафта у квітні зменшила транспортування нафти

У квітні 2021 року Укртранснафта протранспортувала 1,1 млн тонн нафти.

Про це повідомляє пресслужба Укртранснафти.

«Загальний обсяг транспортування нафти у квітні 2021 року зріс у порівнянні з квітнем минулого року на 9,8% – до 1,1 млн тонн. Зокрема, зріс транзит нафти трубопровідним транспортом через територію України на 18,4% – до 889 тис. тонн», — йдеться у повідомленні.

Збільшення обсягу транзиту нафти у квітні відбулось шляхом транспортування 89 тис. тонн нафти для потреб Мозирського НПЗ (Республіка Білорусь). При цьому обсяг транспортування нафти на НПЗ України знизився на 16,6% – до 204 тис. тонн нафти. Обсяг транспортованої нафти за результатами чотирьох місяців 2021 року становить 4,5 млн тонн, що на 9,1% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

«Зокрема, обсяг транспортування нафти для НПЗ України у січні-квітні 2021 р. становить 730 тис. тонн (на 12,7% менше, ніж за цей період у 2020 р.), а транзит – 3,8 млн тонн (на 8,3% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2020 р.), з яких 360 тис. тонн було протранспортовано для потреб Білорусі», — пише пресслужба.