Європа погодилася не фінансувати нові проєкти по нафті і газу

Країни Євросоюзу погодилися з необхідністю припинити фінансування бюджетом союзу нових транскордонних проєктів в галузі нафти й газу.

Про це йдеться в повідомленні Ради країн ЄС, пише Прайм.

У п’ятницю пройшло засідання міністрів енергетики держав союзу. Вони «досягли загального підходу до перегляду регламенту про транс’європейських енергетичних мережах (TEN-E). Метою переглянутих правил TEN-E є модернізація, декарбонізація і об’єднання транскордонної енергетичної інфраструктури ЄС, щоб допомогти союзу досягти своїх цілей по кліматичної нейтральності до 2050 року», — наголошується в релізі.

Правила TEN-E визначають, які проєкти можуть бути профінансовані коштами ЄС. Зараз в союзі йде перегляд категорій інфраструктури, які мають право на таку підтримку.

ЄК раніше висунула свої пропозиції, Рада погодила свою позицію, але мають бути ще переговори з Європарламентом по фінальному тексту поправок, який піде на остаточне затвердження країнам союзу і депутатам ЄП. Єврокомісія пропонувала в принципі відмовитися від фінансування бюджетом Євросоюзу транскордонних проєктів в області нафти й газу через механізм TEN-E. Рада в цілому погодилася, але запропонувала деякі винятки. «Рада у своїй позиції ухвалила припинити підтримку нових газових і нафтових проєктів», — йдеться в повідомленні.

Читайте в «Терміналі», Євросоюз повинен поставити ядерну енергію та інші низьковуглецеві енергетичні технології на один рівень. На цьому наполягають в листі до Єврокомісії сім європейських країн.