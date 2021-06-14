Європа погодилася не фінансувати нові проєкти по нафті і газу

Обновлено: Июнь 14, 2021. Тэги: ,

Європа погодилася не фінансувати нові проєкти по нафті і газу
Країни Євросоюзу погодилися з необхідністю припинити фінансування бюджетом союзу нових транскордонних проєктів в галузі нафти й газу.

Про це йдеться в повідомленні Ради країн ЄС, пише Прайм.

У п’ятницю пройшло засідання міністрів енергетики держав союзу. Вони «досягли загального підходу до перегляду регламенту про транс’європейських енергетичних мережах (TEN-E). Метою переглянутих правил TEN-E є модернізація, декарбонізація і об’єднання транскордонної енергетичної інфраструктури ЄС, щоб допомогти союзу досягти своїх цілей по кліматичної нейтральності до 2050 року», — наголошується в релізі.

Правила TEN-E визначають, які проєкти можуть бути профінансовані коштами ЄС. Зараз в союзі йде перегляд категорій інфраструктури, які мають право на таку підтримку.

ЄК раніше висунула свої пропозиції, Рада погодила свою позицію, але мають бути ще переговори з Європарламентом по фінальному тексту поправок, який піде на остаточне затвердження країнам союзу і депутатам ЄП. Єврокомісія пропонувала в принципі відмовитися від фінансування бюджетом Євросоюзу транскордонних проєктів в області нафти й газу через механізм TEN-E. Рада в цілому погодилася, але запропонувала деякі винятки. «Рада у своїй позиції ухвалила припинити підтримку нових газових і нафтових проєктів», — йдеться в повідомленні.

Читайте в «Терміналі», Євросоюз повинен поставити ядерну енергію та інші низьковуглецеві енергетичні технології на один рівень. На цьому наполягають в листі до Єврокомісії сім європейських країн.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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