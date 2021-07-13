РНБО відстежує ситуацію на енергоринку – Данілов

Обновлено: Июль 13, 2021. Тэги: , ,

РНБО відстежує ситуацію на енергоринку – Данілов

Рада національної безпеки і оборони стежить за ситуацією на українському ринку електроенергії, наразі вона перебуває під контролем.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, пише «Економічна правда».

«Те, що відбувається на ринку електроенергії, перебуває під контролем. Ми відстежуємо ситуацію, пов’язану з цим інцидентом, хоча слово інцидент не дуже коректне. Ми розуміємо, що там відбувається», – заявив він журналістам.

Щодо того, чи виноситиме РНБО питання обвалу цін на ринку електроенергії, Данілов сказав: «Чи треба буде для цього засідання РНБО – я наразі сказати не можу. Остаточне рішення щодо порядку денного приймає президент як глава РНБО».

«Термінал» писав, Міненерго наголошує на необхідності внесення змін до законодавства для розблокування ситуації з кредиторською та дебіторською заборгованістю ДП «Енергоринок».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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