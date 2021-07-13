РНБО відстежує ситуацію на енергоринку – Данілов

Рада національної безпеки і оборони стежить за ситуацією на українському ринку електроенергії, наразі вона перебуває під контролем.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, пише «Економічна правда».

«Те, що відбувається на ринку електроенергії, перебуває під контролем. Ми відстежуємо ситуацію, пов’язану з цим інцидентом, хоча слово інцидент не дуже коректне. Ми розуміємо, що там відбувається», – заявив він журналістам.

Щодо того, чи виноситиме РНБО питання обвалу цін на ринку електроенергії, Данілов сказав: «Чи треба буде для цього засідання РНБО – я наразі сказати не можу. Остаточне рішення щодо порядку денного приймає президент як глава РНБО».

«Термінал» писав, Міненерго наголошує на необхідності внесення змін до законодавства для розблокування ситуації з кредиторською та дебіторською заборгованістю ДП «Енергоринок».