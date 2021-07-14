Верховна Рада прийняла закон для подолання кризи на газовому ринку

Прийнято Закон «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу».

Інформує сайт Верховної Ради України.

Законом визначено організаційні та економічні заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу і поширюється на відносини із врегулювання заборгованості за спожитий природний газ, послуги його розподілу та транспортування.

Закон встановлює порядок участі суб’єктів ринку природного газу у процедурі врегулювання заборгованості за природний газ та послуги з його транспортування, а також на законодавчому рівні закріплює шляхи та механізми врегулювання такої заборгованості, а саме:

- проведення взаєморозрахунків із залученням коштів державного бюджету;

- реструктуризації залишку непогашеної заборгованості на визначених законом умовах;

- списання пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих на заборгованість, що підлягає урегулюванню згідно закону за умови погашення тіла боргу.

Раніше Термінал писав, що облгази збільшили простроковану заборгованість перед Оператором ГТС України.