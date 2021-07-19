2021-07-19: Нафта дешевшає на тлі рішення ОПЕК+ нарощувати видобуток

Обновлено: Июль 19, 2021. Тэги: , , , ,

2021-07-19: Нафта дешевшає на тлі рішення ОПЕК+ нарощувати видобуток

Ціни на нафту знижуються в ході торгів у понеділок на тлі рішення ОПЕК + нарощувати видобуток. У центрі уваги трейдерів також залишається ситуація з поширенням нових штамів коронавірусу в країнах світу.

Передає Investing.

ОПЕК+ прийняла рішення про прискорене повернення на ринок нафти, видобуток якої вона урізала з травня 2020 року.

Угода продовжується з травня 2022 до кінця 2022 року. З серпня країни ОПЕК+ починають нарощувати видобуток нафти на 400 тис. б/д на місяць до повного згортання скорочень (зараз складають 5,8 млн б/д від рівня жовтня 2018 року, у РФ і Саудівської Аравії окремі референтні бази).

У грудні поточного року ОПЕК+ оцінити ситуацію на ринку і показники видобутку країн-учасниць.

Міністри продовжать зустрічатися щомісяця протягом усього терміну дії угоди і, оцінюючи ситуацію, визначати обсяги видобутку на наступний місяць, прагнучи завершити скорочення до вересня 2022 року.

Вартість вересневих ф’ючерсів на Brent на Лондонській біржі ICE Futures на 8:33 за Києвом в понеділок становить $72,95 за барель, що на $0,64 (0,87%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п’ятницю ці контракти подорожчали на $ 0,12 (0,2%) — до $73,59 за барель.

Ціна ф’ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становило у той же час $71,10 за барель, що на $0,71 (0,99%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів зросла на $0,16 (0,2%) — до $ 71,81 за барель.

Раніше Термінал писав, що ОАЕ та ОПЕК досягли компромісу щодо угоди ОПЕК+.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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