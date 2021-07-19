2021-07-19: Нафта дешевшає на тлі рішення ОПЕК+ нарощувати видобуток

Ціни на нафту знижуються в ході торгів у понеділок на тлі рішення ОПЕК + нарощувати видобуток. У центрі уваги трейдерів також залишається ситуація з поширенням нових штамів коронавірусу в країнах світу.

Передає Investing.

ОПЕК+ прийняла рішення про прискорене повернення на ринок нафти, видобуток якої вона урізала з травня 2020 року.

Угода продовжується з травня 2022 до кінця 2022 року. З серпня країни ОПЕК+ починають нарощувати видобуток нафти на 400 тис. б/д на місяць до повного згортання скорочень (зараз складають 5,8 млн б/д від рівня жовтня 2018 року, у РФ і Саудівської Аравії окремі референтні бази).

У грудні поточного року ОПЕК+ оцінити ситуацію на ринку і показники видобутку країн-учасниць.

Міністри продовжать зустрічатися щомісяця протягом усього терміну дії угоди і, оцінюючи ситуацію, визначати обсяги видобутку на наступний місяць, прагнучи завершити скорочення до вересня 2022 року.

Вартість вересневих ф’ючерсів на Brent на Лондонській біржі ICE Futures на 8:33 за Києвом в понеділок становить $72,95 за барель, що на $0,64 (0,87%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п’ятницю ці контракти подорожчали на $ 0,12 (0,2%) — до $73,59 за барель.

Ціна ф’ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становило у той же час $71,10 за барель, що на $0,71 (0,99%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів зросла на $0,16 (0,2%) — до $ 71,81 за барель.

Раніше Термінал писав, що ОАЕ та ОПЕК досягли компромісу щодо угоди ОПЕК+.