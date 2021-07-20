Укренерго: Рівень електроспоживання значно збільшився, а запаси вугілля на складах скоротилися

Обновлено: Июль 20, 2021. Тэги: , ,

Укренерго: Рівень електроспоживання значно збільшився, а запаси вугілля на складах скоротилися

З кінця червня запаси вугілля на складах ТЕС скоротилися на 24% – до 1,05 мільйона тонн, а рівень електроспоживання значно збільшився. 

Про це пише пресслужба  Укренерго.

«Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться на 12,5% менше, ніж повинно бути на 19 липня. При цьому обсяг антрацитового вугілля на складах ТЕС з 24 червня виріс на 6% – до 248 тис. тонн, а газового – навпаки зменшився на 30,4%, до 799 тис. тонн», – наголошується в повідомленні.

Також в пресслужбі повідомили, що протягом тижня рівень електроспоживання значно збільшився. Так, за оперативними даними, середньодобове споживання у будні проти попереднього тижня зросло на 5,9% до 398,6 млн кВт-год, а у вихідні — на 5,3% до 387,6 млн кВт-год.

Загалом споживання за 12-18 липня склало 2,77 млрд кВт-год, що на 5,7% більше показника попереднього тижня.

Однією із причин цього, є надзвичайно висока середньодобова температура повітря, яка у порівнянні з попереднім тижнем зросла з +23,6°C до +25,6°C (з 14 по 18 липня – +26,1°С).

У порівнянні з 2020 роком споживання у будні зросло на 12,2%, а у вихідні — на 10,7% відповідно (докладніше див. таблицю «Споживання електроенергії»). У 2020 році середньодобова температура повітря становила 19,6°C.

За підсумками 18 днів липня споживання склало 6,87 млрд кВт-год, що на 4,1% більше показника прогнозного балансу.

Читайте в «Терміналі», сумарний обсяг імпорту електроенергії у червні 2021 року склав 4,4 млн кВт-год, що є найнижчим показником з початку роботи нового ринку в липні 2019 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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