МЗС ФРН опублікувало спільну з США заяву по «Північному потоку-2»

Міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало спільну з США заяву по «Північному потоку-2», в якій розкриваються деталі угоди.

Документ опублікований на сайті дипломатичного відомства ФРН.

Відомо, що Берлін пригрозив «вдатися до ефективних заходів» аж до введення санкцій, якщо Росія буде використовувати енергетичні ресурси як зброю.

Також сторони будуть домагатися продовження договору про транзит газу через Україну і мають намір призначити спеціального представника для цих цілей. Переговори почнуться не пізніше 1 вересня.

Німеччина заявила про готовність підтримати енергобезпеку України для захисту від можливого припинення поставок російського газу. Влада зобов’язуються створити «зелений фонд» для цих цілей, початковий внесок складе 175 мільйонів доларів.

США, своєю чергою, пообіцяли підтримати зусилля ФРН і Франції в «нормандському форматі». Вони також готові ввести санкції проти Москви, якщо вважатимуть, що та використовує енергетику як фактор геополітичного тиску, заявила високопоставлений представник Держдепартаменту.

«Ми віддані спільній роботі з нашими союзниками й партнерами, в тому числі в сфері санкцій і енергопостачань, з метою змусити Росію понести значні витрати, якщо вона буде займатися такою ворожою діяльністю», – підкреслила представник.

Також в Держдепі заявили, що США тісно консультувалися з Україною і Польщею під час вироблення положень угоди по «Північному потоку-2», а також з іншими країнами, яких може торкнутися проєкт. Вони враховували стурбованість і думки цих держав при розгляді можливих наслідків запуску газопроводу.

«Термінал» писав, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що Україна повинна залишатись транзитером газу навіть після спорудження газопроводу «Північний потік-2″.