МЗС ФРН опублікувало спільну з США заяву по «Північному потоку-2»

Обновлено: Июль 22, 2021. Тэги: , , , ,

МЗС ФРН опублікувало спільну з США заяву по «Північному потоку-2»

Міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало спільну з США заяву по «Північному потоку-2», в якій розкриваються деталі угоди.

Документ опублікований на сайті дипломатичного відомства ФРН.

Відомо, що Берлін пригрозив «вдатися до ефективних заходів» аж до введення санкцій, якщо Росія буде використовувати енергетичні ресурси як зброю.

Також сторони будуть домагатися продовження договору про транзит газу через Україну і мають намір призначити спеціального представника для цих цілей. Переговори почнуться не пізніше 1 вересня.

Німеччина заявила про готовність підтримати енергобезпеку України для захисту від можливого припинення поставок російського газу. Влада зобов’язуються створити «зелений фонд» для цих цілей, початковий внесок складе 175 мільйонів доларів.

США, своєю чергою, пообіцяли підтримати зусилля ФРН і Франції в «нормандському форматі». Вони також готові ввести санкції проти Москви, якщо вважатимуть, що та використовує енергетику як фактор геополітичного тиску, заявила високопоставлений представник Держдепартаменту.

«Ми віддані спільній роботі з нашими союзниками й партнерами, в тому числі в сфері санкцій і енергопостачань, з метою змусити Росію понести значні витрати, якщо вона буде займатися такою ворожою діяльністю», – підкреслила представник.

Також в Держдепі заявили, що США тісно консультувалися з Україною і Польщею під час вироблення положень угоди по «Північному потоку-2», а також з іншими країнами, яких може торкнутися проєкт. Вони враховували стурбованість і думки цих держав при розгляді можливих наслідків запуску газопроводу.

«Термінал» писав, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що Україна повинна залишатись транзитером газу навіть після спорудження газопроводу «Північний потік-2″.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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