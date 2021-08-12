Мінекономіки не буде регулювати роздрібні ціни на автогаз

Мінекономіки поки не бачить необхдності у регулюванні роздрібних цін на скраплений вуглеводневий газ (LPG), як це відбувається з бензином і дизпаливом.

Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» розповів перший віце-прем’єр — міністр економіки Олексій Любченко.

За його словами, міністерство уважно відстежує ресурсну і цінову ситуацію на паливному ринку. Зокрема, на зростання цін на автогаз значно вплинула недопоставка ресурсу через зміну постачальника нафтопродуктів «Роснефти» в Україні та ремонт на Мозирському НПЗ (Білорусь) в червні.

У той же час Любченко навів дані системи електронного адміністрування реалізації палива, згідно з якими, вже в період з 1 липня по 1 серпня залишки автогазу виросли з 457,5 млн куб. м до 726 млн куб. м, бензину – з 504,7 млн ​​л до 724 млн літрів, дизпалива – з 1365,7 млн ​​л до 1700 млн л.

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