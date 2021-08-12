Мінекономіки не буде регулювати роздрібні ціни на автогаз

Обновлено: Август 12, 2021. Тэги: , , ,

Мінекономіки не буде регулювати роздрібні ціни на автогаз

Мінекономіки поки не бачить необхдності у регулюванні роздрібних цін на скраплений вуглеводневий газ (LPG), як це відбувається з бензином і дизпаливом.

Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» розповів перший віце-прем’єр — міністр економіки Олексій Любченко.

За його словами, міністерство уважно відстежує ресурсну і цінову ситуацію на паливному ринку. Зокрема, на зростання цін на автогаз значно вплинула недопоставка ресурсу через зміну постачальника нафтопродуктів «Роснефти» в Україні та ремонт на Мозирському НПЗ (Білорусь) в червні.

У той же час Любченко навів дані системи електронного адміністрування реалізації палива, згідно з якими, вже в період з 1 липня по 1 серпня залишки автогазу виросли з 457,5 млн куб. м до 726 млн куб. м, бензину – з 504,7 млн ​​л до 724 млн літрів, дизпалива – з 1365,7 млн ​​л до 1700 млн л.

Читайте в «Терміналі», Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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