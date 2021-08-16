Обрано наглядову раду для ПАТ «Центренерго»

Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств обрав незалежних членів та представників від держави до наглядової ради ПАТ «Центренерго» 13 серпня 2021 року.

Повідомляє Урядовий портал.

Було проведено низку інтерв’ю та обрано трьох незалежних членів та двох представників держави наглядової ради ПАТ «Центренерго». Кандидати мали змогу озвучити своє бачення розвитку компанії, зважаючи на компетенції та відповісти на питання членів та незалежних експертів Комітету.

Товариство включене до переліку об’єктів великої приватизації. Тому учасники засідання підкреслили важливість покращення показників економічної діяльності, а нова наглядова рада повинна буде налагодити конструктивну співпрацю з радниками з приватизації для проведення максимально успішного конкурсу.

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