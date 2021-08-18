Міненерго збільшило планові показники накопичення вугілля

Міністерство енергетики затвердило новий помісячний графік накопичення вугілля для теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей.

Повідомляє Міненерго.

Згідно з новим документом, на складах ТЕС і ТЕЦ до початку опалювального сезону має бути накопичено 3046,4 тис тонн вугілля. Це понад два рази перевищує показник попереднього графіка, яким було встановлено план накопичення вугілля на рівні 1409,1 тис тонн.

Рішення Міністерства щодо збільшення планових показників накопичення вугілля викликане необхідністю забезпечити стабільне електро- та теплопостачання під час осінньо-зимового періоду, а також сталу роботу енергосистеми під час тестових випробувань в ізольованому режимі в рамках підготовки до синхронізації з ENTSO-E.

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